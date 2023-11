Ventiduesimo compleanno di Sala borsa, la biblioteca bolognese festeggia per oltre un mese

Nel 2023 Biblioteca Sala borsa festeggia il suo compleanno non solo il 13 dicembre, anniversario dell’apertura avvenuta nel 2001, ma anche nelle settimane precedenti e successive, con un progetto in diversi momenti, ideato dall’illustratrice Giulia Neri.

Si inizia martedì 5 dicembre alle 18 con un doppio appuntamento: l’incontro in Piazza Coperta per presentare il volume All’ombra del vento (Psicografici Editori) e l’apertura e visita con l’artista della mostra Portami via negli spazi di Scuderie.

L’autrice dialogherà con Federico Pace, autore della prefazione al volume, e Federico Falciani, editore. I tre relatori racconteranno come la pubblicazione uscita quest’anno, primo libro dell’artista, unisca le passioni di Giulia Neri per il disegno e per la scrittura, accostando le sue illustrazioni a brevi storie, frasi scritte negli anni e tenute da parte, che oggi possiamo leggere raccolte in queste pagine. Come sottolinea Pace nella prefazione: “Le parole e le immagini degli artisti dialogano segretamente con le esperienze vissute di chi le osserva e le legge. Parlano a ciò che si desidera o a ciò che si è perduto. Nei migliori casi, innescano qualcosa di cui neppure l’artista conosce fino in fondo il significato e il senso. La meraviglia delle immagini e delle parole di Giulia forse è proprio qui, in questa capacità di spingerci a attraversare, con uno sguardo nuovo e più libero, il territorio sconosciuto delle relazioni umane e insieme a lei, e grazie a lei, interrogarci su qualcosa che ci riguarda davvero”.

Dopo l’incontro si potrà visitare l’esposizione allestita in Scuderie e visibile fino a sabato 13 gennaio 2024. Il percorso presenterà una selezione di circa settanta illustrazioni realizzate tra il 2019 e il 2023, scelte da Giulia Neri per spaziare tra i diversi temi della sua ricerca.

Le immagini in mostra si caratterizzano per la gamma di colori prevalentemente tenui, l’armonia della composizione e la ricorrenza di simboli quali case, nuvole, acqua, alberi ed altri elementi naturali che ingenerano un senso di quiete sospesa. Protagoniste di questi lavori sono quasi sempre figure femminili, spesso solitarie, a volte affiancate da un compagno, che rappresentano sensazioni, sentimenti e stati d’animo a partire dai quali si è messa in moto l’immaginazione dell’artista. Non mancano i riferimenti a elementi dell’infanzia che si sono persi con l’età adulta, ai gesti apparentemente insignificanti, alle piccole cose e ai momenti perfetti che rendono speciale l’esistenza.

Tra le tavole esposte, sarà svelata mercoledì 13 dicembre quella creata per il compleanno di Salaborsa, la cui immagine è al centro del manifesto 2023, che il pubblico potrà ritirare in biblioteca nell’arco della giornata (dalle ore 10 alle 20), fino a esaurimento disponibilità.

La creazione di un manifesto celebrativo per Biblioteca Salaborsa da offrire in dono alla città è una consuetudine molto amata che si replica con successo dal 2002. Le autrici e gli autori delle immagini sono stati, in ordine cronologico: Concetto Pozzati, Pirro Cuniberti, Eva Marisaldi, Cuoghi Corsello, Blu, Luca Trevisani, Ericailcane, Margherita Moscardini, Beatrice Alemagna, Moira Ricci, Paper Resistance, Wolfango, Dado, le To/let, Andrea Bruno, Giuseppe De Mattia, Cosimo Veneziano, Gianluigi Toccafondo, Stefano Ricci, Alberto Lot e Lufo.

Per il Settore Biblioteche e Welfare culturale, il progetto di Giulia Neri per Salaborsa rinnova una collaborazione iniziata nel 2022 nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna. Lo scorso anno l’artista aveva creato una serie di manifesti diffusi in città da CHEAP, il progetto di arte su poster nello spazio pubblico. L’intervento inedito era finalizzato a promuovere Non leggere qui!, un’indagine intorno alla lettura e al suo immaginario condotta tra lettrici e lettori dell’area metropolitana bolognese (https://nonleggerequi.it/).

In occasione della mostra in Salaborsa, CHEAP porta in strada, dedicando un intervento in via dell’Abbadia, undici illustrazioni tratte dal libro All’ombra del vento. Seguendo il concept del lavoro dell’illustratrice, i poster in grandi dimensioni riportano nel contesto dello spazio pubblico le brevi storie, composte da alcune frasi che si inseriscono nelle illustrazioni e che si espongono allo sguardo del passante, rimanendo sospese tra l’onirico e il reale.

Giulia Neri (Bologna, 1979) è un’illustratrice concettuale che vive e lavora in un piccolo paese in mezzo alle Dolomiti. Nata e cresciuta a Bologna, vi ha frequentato l’Istituto Statale D’Arte e successivamente l’Accademia di Belle Arti, conseguendo in seguito la laurea in Psicologia e la specializzazione in Psicoterapia cognitivo costruttivista. Dopo diversi anni di attività in ambito clinico come psicologa, ha deciso di ritornare al disegno, facendo diventare l’illustrazione il suo unico lavoro. Ad oggi lavora per magazine nazionali e internazionali (tra cui TIME Magazine, The Guardian, The Wall Street Journal, L’Express, New Scientist) , per case editrici e festival di tutto il mondo. Una sua raccolta di 20 illustrazioni è esposta in maniera permanente alla Galleria Farnesina all’interno del Ministero degli Esteri a Roma. Dal 2022 è fondatrice e organizzatrice di Ripido Festival, festival di illustrazione che si svolge a Brunico.

Nel 2023, assieme al suo compagno Andrea Ucini, anche lui illustratore, ha aperto una galleria d’arte in Danimarca, in cui sono esposti i lavori di entrambi.

Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro, edito da Psicografici Editore con la prefazione di Federico Pace, All’ombra del vento.

Informazioni:

https://www.bibliotecasalaborsa.it/

https://www.bibliotechebologna.it/

https://www.giulianeri.it/