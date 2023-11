Trovati in possesso di stupefacenti, due giovani segnalati alla Prefettura

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena due giovani, di 18 e 22 anni, quali assuntori di sostanza stupefacente.

La notte del 26 novembre verso le 01:30, nel corso di un servizio perlustrativo una pattuglia ha sorpreso due persone a bordo di un’autovettura in sosta in zona periferica, che per circostanze di tempo e luogo hanno destato sospetto.

I militari hanno quindi sottoposto i due giovani ad accurato controllo di polizia, durante il quale a bordo del veicolo è stata trovata una dose di hashish, che è stata posta in sequestro.