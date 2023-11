Impegno costante della Polizia di Stato di Bologna contro la violenza sulle Donne

Nel corso della settimana appena trascorsa significativo è stato l’impegno della Questura di Bologna contro la violenza sulle Donne. Numerose sono state le iniziative organizzate dalla Polizia di Stato, gli eventi e le azioni mirate, tutti finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica e a combattere la violenza di genere.

24 novembre: presentazione del progetto-ponte “Di-Segni di non Amore”

La mattina del 24 novembre la locale Divisione Anticrimine, diretta dalla Dott.ssa Silvia Gentilini, ha inaugurato un importante progetto con alunni delle scuole medie. Presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, infatti, oltre 150 studenti hanno partecipato all’inaugurazione del progetto educativo “DI-SEGNI di non Amore”. Il progetto-ponte ha coinvolto ragazzi delle scuole secondarie di I grado, con l’invito ad esprimere attraverso disegni, foto e video gesti di Amore e non Amore. Questo percorso educativo, che si concluderà l’8 marzo 2024, mira a promuovere la cultura del rispetto reciproco e della consapevolezza delle dinamiche abusive. La presenza di Autorità come il sig. Questore, il Dirigente della locale Divisione Anticrimine e la premiazione di Giulia Leone – studentessa coraggiosa che nell’ottobre scorso ha salvato una ragazza vittima di un’aggressione in strada – ha aggiunto un tocco di autorevolezza ed ispirazione al già significativo evento.

25 novembre: la Polizia vicina alla Comunità

Nella mattina del 25 novembre Personale della Polizia di Stato è stato presente in Piazza Maggiore in un momento diretto di sensibilizzazione. Gli Agenti della locale Divisione Anticrimine e della Divisione di Gabinetto hanno distribuito materiale informativo, coinvolto anche i più piccoli e si sono avvicinati alla cittadinanza per diffondere consapevolezza e sensibilizzare la collettività sull’importanza della lotta contro la violenza sulle Donne.

26 novembre: Riflettere insieme per combattere all’origine la violenza di genere

Il 26 novembre la sala Consiliare del Municipio di San Giovanni in Persiceto (BO) è stata il palcoscenico di un importante incontro sulla lotta alla violenza di genere. L’evento, intitolato “Affrontare la violenza alle radici: il lavoro con uomini autori di violenza” ha visto la partecipazione di Giuditta Creazzo, Co-presidente dell’Associazione “Senza violenza”. L’evento è stato promosso dal locale Commissariato di Polizia, che ha anche allestito uno stand informativo in Piazza del Popolo durante la mattina. Oltre alle discussioni sulle strategie di intervento e prevenzione della violenza di genere, l’incontro è stato caratterizzato anche da una toccante esecuzione musicale di Antonella Sgobba.

Personale della Polizia di Stato ha altresì partecipato a convegni e momenti di formazione nelle Scuole di ogni ordine e grado, portando la propria esperienza, fornendo importanti consigli ai ragazzi e rispondendo alle loro domande.

In conclusione, queste iniziative dimostrano l’impegno ad ogni livello della Polizia di Stato per combattere il triste e quanto mai attuale fenomeno della violenza di genere e della violenza sulle Donne nello specifico, nella convinzione che oltre alle essenziali attività repressive degli autori di reato e protezione delle vittime di violenza – tra le mission istituzionali della Polizia di Stato – sia necessario concentrare gli sforzi anche in quelle di sensibilizzazione della cittadinanza e di educazione delle future generazioni ai valori del rispetto reciproco e del rigetto di ogni forma di violenza e prevaricazione.

La collaborazione tra la Polizia di Stato e le Scuole, le Istituzioni ed il mondo dell’Associazionismo rappresenta il modo migliore per combattere il fenomeno: coralmente. Ognuna di queste azioni, infatti, può contribuire a diffondere la cultura del rispetto reciproco e della solidarietà e, soprattutto, a promuovere il cambiamento necessario per costruire un futuro senza violenza. La speranza è che l’impegno di tutti gli Attori coinvolti continui a diffondersi e ad ispirare la Società nel suo insieme.