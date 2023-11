Il Sassuolo Primavera batte il Monza in casa e aggancia il terzo posto in classifica

Si è giocata nel pomeriggio di lunedì 27 novembre la La sfida valida per l’11ª giornata del campionato di primavera uno TIM.

In campo il Sassuolo primavera di Emiliano Bigica contro la neopromossa alla categoria il Monza Primavera di Alessandro Lupi.

Un primo tempo iniziato con il vantaggio degli ospiti al 18’ con una conclusione vincente di Tommaso Marras e poi letteralmente ribaltato dai padroni di casa.

In ordine Russo al 26’ trasforma un calcio di rigore fischiato dal Sig. Zanotti per una spinta in area di Zoppi ai danni di Kumi.

Al 34’ il vantaggio dei padroni di casa figlio di un bel contropiede con Caragea che di sinistro ribalta il risultato.

Cinque minuti prima dell’intervallo il Sassuolo si concede anche il lusso di allungare il vantaggio con Cinquegrano che dall’area piccola mette il pallone oltre Mazza. Le squadre vanno al riposo con il risultato di Sassuolo 3 e Monza 1 .

Il secondo tempo è stato combattuto con ritmo e intensità ma nessuna azione offensiva ha trovato il gol da una parte e dall’altra.

I padroni di casa hanno vinto la sfida portando i loro punti in classifica a quota 22 punti agganciando la Lazio terza in classifica.

Claudio Corrado