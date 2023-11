Gatta, ponte sul Secchia a senso unico alternato

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 di domani, martedì 28 novembre, fino al 22 dicembre, sul ponte sul Secchia della Sp 9 in località Gatta – tra i Comuni di Castelnovo Monti e Villa Minozzo – si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la sostituzione in sicurezza degli apparecchi di appoggio che collegano i pilastri alle travi: il transito in entrambi i sensi di marcia sarà comunque ripristinato prima delle festività natalizie.

La sostituzione degli apparecchi di appoggio rientra nell’intervento di messa in sicurezza strutturale del ponte di Gatta che la Provincia di Reggio Emilia ha avviato lo scorso maggio. L’importo dei lavori, che sono stati appaltati alla Mavi srl di Roma, è di 2 milioni di euro, interamente finanziati con il Dm 123/2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.