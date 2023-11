‘Energy’, sipario d’autore al Teatro Duse di Bologna per la Stagione 2023/2024

È firmato dall’artista di fama mondiale Fabrizio Plessi e s’intitola ‘Energy’ il sipario d’autore che sarà esposto al Teatro Duse di Bologna per la Stagione 2023/2024.

Si tratta di un sipario speciale in velluto blu con incorporato al suo interno dei Led luminosi in continuo movimento, con forti allusive sonorità che rimandano ad un temporale assurdo e metafisico.

Quest’opera, che si può considerare il primo e unico sipario digitale al mondo, fa parte della collezione di Sipari d’autore del teatro Tuscany Hall di Firenze, ‘Energy’ sarà visibile agli spettatori del Duse dal 27 novembre 2023 al 19 maggio 2024.

Fabrizio Plessi (Reggio Emilia, 1940) è tra gli artisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Pioniere delle videoinstallazioni, da sempre vicino al tema dell’acqua, ha un rapporto privilegiato anche con il teatro, per cui ha realizzato molte scenografie. L’artista ha partecipato a 14 edizioni della Biennale di Venezia, esposto in tutto il mondo (oltre 500 personali) dal Guggenheim di New York al Centre Pompidou di Parigi. Indimenticabili le sue scenografie elettroniche realizzate per il concerto di Luciano Pavarotti al Central Park di New York nel 1993.

Dal 2013 il Plessi Museum, al passo del Brennero, ospita una mostra permanente dedicata alla sua arte, è il primo esempio italiano di spazio museale in autostrada. Nel dicembre 2020 l’installazione in Piazza San Marco a Venezia del suo ‘Albero Digitale’, simbolo di comunicazione nel mondo.

Plessi ha sempre creduto nelle tecnologie e insegnato ‘Umanizzazione delle tecnologie’, per dieci anni, all’Università di Colonia. Nelle sue opere si ritrova, non a caso, la necessità di unire la sperimentazione tecnologica all’uso di materiali naturali come il ferro, il legno, il marmo, per dare vita ad una personale narrazione poetica che tiene insieme passato e futuro.

‘Energy’ è il quinto sipario d’artista ad approdare al Duse. Lo storico palcoscenico di via Cartoleria ha, infatti, già accolto ed esposto il sipario di Carla Accardi nella Stagione 2017/2018, di Aldo Mondino nella Stagione 2018/2019, l’opera di Luigi Mainolfi nella Stagione 2019/2020 e il sipario di Nicola De Maria, la scorsa Stagione.

L’intera raccolta del Tuscany Hall, nata nel 2005, è composta da otto sipari creati da altrettanti grandi autori dell’arte contemporanea italiana. Si tratta, nello specifico, di ‘Applausi’ di Aldo Mondino (2005), ‘Sipario rossooro’ di Carla Accardi (2007), ‘Permutabile negativopositivo’ di Getulio Alviani (2010), ‘Attori’ di Mimmo Paladino (2012), ‘Musica colorata dai sogni’ di Nicola De Maria (2015), ‘Pittura R. – 101 Elementi.I’ di Pino Pinelli (2016), ‘Bestiario del firmamento’ di Luigi Mainolfi (2018) ed ‘Energy’ di Fabrizio Plessi (2020).