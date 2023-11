Due serate a favore di Grade organizzate dal Liceo Coreutico Matilde di Canossa

Due serate di grande danza sono state organizzate dal Liceo Coreutico Matilde di Canossa, un Gala che si terrà il 27 e 28 novembre negli spazi suggestivi e unici della Fonderia ex Lombardini (via della Costituzione 39). L’evento è a sostegno della Fondazione Grade Onlus, impegnata in questo periodo nel progetto che ha l’obiettivo di raccogliere 1,3 milioni di euro per l’ampliamento del reparto di Ematologia del Core, dove sono già in fase di avanzata realizzazione i locali per accogliere 6 nuovi posti letto e le relative tecnologie, ma soprattutto per contribuire a finanziare i professionisti che vi opereranno.

Spiega Francesco Leone, docente del Liceo Coreutico e organizzatore del Gala: che si terrà il 27novembre alle ore 20 e il 28 novembre alle ore 18 e alle ore 21, in Fonderia: “Il liceo Coreutico Matilde di Canossa devolverà in beneficenza parte dell’incasso delle serate all’Associazione Gruppo Amici dell’Ematologia che dal 1989 sostiene l’attività ospedaliera del reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, finanziando progetti di ricerca e assistenza ai pazienti da malattie del sangue. Per noi è un onore e un piacere concorrere a raggiungere il nuovo, ambizioso obiettivo che il Grade si è posto, con l’ampliamento del reparto che è un riferimento per tutta la comunità reggiana e non solo”.

Per ulteriori informazioni sulla serata: www.liceocanossa.edu.it.