Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 27 novembre 2023

Nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso sull’intero territorio regionale con deboli precipitazioni, più probabili in serata lungo i rilievi e sul settore orientale. Quota neve a partire da 1.200-1.400 metri.

Temperature minime in diminuzione con valori nei centri urbani tra 1 e 3 gradi ed anche leggermente sotto lo zero nelle aree di aperta campagna; massime in diminuzione sul settore centro-occidentale, comprese tra 6 e 8 gradi, valori tra 10 e 12 gradi lungo la costa ed in Romagna. Venti al mattino deboli sud-occidentali sui rilievi appenninici con rinforzi di moderata o forte intensità a partire dal pomeriggio, specie lungo il crinale; deboli di direzione variabile sulle pianure per tutta la giornata. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento in serata fino a mosso, specie al largo.

(Arpae)