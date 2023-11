Corri con l’Avis: alla partenza a Formigine quasi in mille

Nella consueta cornice di festa e solidarietà si è conclusa a Formigine anche la dodicesima edizione della “Corri con l’Avis”, la camminata non competitiva che domenica 26 novembre ha raggiunto il bel traguardo di 980 partecipanti che si sono cimentati sui tre percorsi di 4, 8,5 e 13 chilometri. La classifica che premiava i gruppi più numerosi tra quelli giunti da tutta la provincia, ha assegnato il primo posto alla Podistica Cittanova con 95 iscritti, seguita dalla Podistica Sportinsieme di Formigine, promotore della manifestazione insieme alla locale sede Avis, con 72 partecipanti e dai Runners and Friend con 69. Al termine premi gastronomici per tutti i partecipanti.