Domenica 26/11 giornata sassolese dedicata all’orientamento scolastico

Si terrà domani, domenica 26 novembre, la giornata sassolese dedicata all’orientamento scolastico per studenti e famiglie dell’intero Distretto ceramico.

A partire dalle ore 14,30 presso l’aula magna del polo scolastico l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi aprirà il salone dell’orientamento distrettuale 2023.

Saranno presenti i dirigenti scolastici di tutte le scuole superiori di Sassuolo e Maranello che faranno una prima presentazione degli indirizzi di studio attivi presso le proprie scuole.

A seguire, dalle ore 15 in poi, sarà aperto per tutti e per tutto il pomeriggio il PalaPaganelli dove studenti e famiglie potranno avere tutte le informazioni più approfondite sugli oltre 20 percorsi di studio presenti nel distretto.

Alle ore 16,30 inoltre si terrà in aula magna una seconda presentazione di tutti i percorsi presenti sul territorio del nostro distretto per quanti non presenti alla prima relazione .