Alessio Dionisi prima di Empoli – Sassuolo

“Siamo arrabbiati e vogliamo mettere questa rabbia in campo.”

In occasione della consueta conferenza stampa di vigilia, Alessio Dionisi ha chiarito subito con queste parole il valore anche emozionale della prossima sfida della sua squadra contro l’Empoli che fu allenata proprio da lui prima di approdare in neroverde.

“Direi una bugia nel dirvi che è una partita come le altre ma al tempo stesso io mi sento al 110 % l’allenatore del Sassuolo quindi la vivo da allenatore del Sassuolo e stop”.

Come ricordato al Mister da una collega, la prossima sarà una partita importante anche per la classifica in quanto due soli punti dividono di fatto Sassuolo ed Empoli rispettivamente in 15ª e 17ª posizione. Come arriva a questa partita il Sassuolo?

“La sosta precedente non è stata molto positiva, non abbiamo fatto quello che volevamo e non abbiamo ottenuto sul campo quello che avremmo voluto. Veniamo da un periodo non positivo ma siamo arrabbiati dunque dobbiamo mettere questa rabbia in campo a nostro vantaggio”.

Sul prossimo avversario dei neroverdi il mister ha dichiarato questo:

“L’Empoli sta dimostrando di avere delle qualità soprattutto in alcune situazioni di gioco e se le riporta in campo sa essere pericolosa. Storicamente l’Empoli è la bestia nera del Sassuolo ma noi dobbiamo vendicare la precedente prestazione non contro l’Empoli ma in campionato. Dobbiamo giocare con determinazione perché dall’altra parte la troveremo fa parte delle qualità importanti dell’Empoli, così come la corsa e lo spirito di sacrificio”

Alla domanda su come ha trovato i nazionali rientrati dai rispettivi impegni Dionisi ha risposto:

“Stanno tutti bene considerando che hanno giocato praticamente quasi tutti tranne uno e questo è un bene appunto. L’ultimo arrivato è vigna giovedì scorso e ha fatto già con noi una partita d’allenamento. Rispetto alla sosta precedente abbiamo avuto un giorno in più perché giochiamo di domenica e non di sabato”.

Dionisi ha ricevuto anche una domanda dalla stampa riguardante le sua fiducia nelle riprese condizioni di Enrique Alla quale ha così risposto:

“ Si è allenato forte già da due settimane, potevamo anche rischiarlo tra virgolette contro la salernitana ma aveva pochi allenamenti con la squadra e allora, abbiamo preferito portarlo alla sosta e concedergli altre due settimane di allenamento”.

Empoli Sassuolo si giocherà domani, domenica 26 Novembre, alle ore 15:00 al Castellani.

Claudio Corrado