17enne arrestato per spaccio in zona universitaria a Bologna

Nel pomeriggio dello scorso 22 novembre nell’ambito di un’attività di polizia in zona universitaria organizzata a seguito di numerose segnalazioni di spaccio da parte dei residenti, personale della locale Squadra Mobile congiuntamente ad un equipaggio del Commissariato “Due Torri San Francesco” procedeva all’arresto di un giovane.

Nel corso del servizio, gli operatori notavano la presenza di alcuni soggetti che stazionavano nella zona tra via delle Moline e Largo Puntoni. Ad un certo punto uno di essi era visto consegnare qualcosa ad un soggetto italiano che, prontamente fermato, consegnava spontaneamente 3 dosi di eroina appena acquistate per 60 €. A quel punto il personale attendeva il ritorno del soggetto che aveva effettuato la cessione e lo bloccava, costringendolo a sputare dalla bocca un’altra dose della medesima sostanza stupefacente.

Il soggetto, risultato poi un ragazzo di 17 anni, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso del denaro verosimilmente provento della cessione.

Successivi accertamenti hanno evidenziato che il soggetto era giunto in Italia nel settembre scorso e collocato presso un C.P.R. fuori Regione dal quale si era allontanato dopo pochi giorni.

A seguito delle attività di rito, si procedeva al sequestro della sostanza stupefacente per un totale di 14 gr. di eroina nonché di una somma pari a 160,00 € in banconote di piccolo taglio.

Il ragazzo veniva tratto in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria accompagnato presso il C.p.a. di via del Pratello in attesa della convalida dell’arresto, che avveniva il giorno successivo con applicazione della misura della custodia cautelare presso l’Istituto Penale per i Minorenni.

L’episodio testimonia il quotidiano sforzo della Polizia di Stato e l’importanza di queste operazioni nel preservare la sicurezza della comunità e nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in Città.