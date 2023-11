Paolo Rossi al Comunale di Guastalla con “Da questa sera si recita a soggetto”

Sabato 25 novembre, alle ore 21 presso il Teatro comunale di Guastalla andrà in scena il secondo spettacolo della stagione teatrale di Prosa 2023/24: “Da questa sera si recita a soggetto”, liberamente ispirato all’opera di Luigi Pirandello. Con uno straordinario Paolo Rossi che, oltre ad esserne regista, interpreta il metateatro pirandelliano coinvolgendo attori e pubblico.

“Da questa sera si recita a soggetto”, ovvero si improvvisa. Come prevedere dunque cosa accadrà proprio durante lo spettacolo che vedrete voi? Dipende dal pubblico, dal clima, dagli attori, da chi sceglierà di parlare per primo. A soggetto, ovviamente; a braccio, con dei punti fissi ma senza copione.

Si parte dalla pièce di Pirandello, il quale nell’avvertenza posta in testa al terzo dramma della “trilogia del teatro nel teatro” si premura di scrivere al primo rigo: “L’annunzio di questa commedia, così nei giornali, come nei manifesti, dev’esser dato, senza il nome dell’autore”. Ovvero senza il suo di nome. E nell’elenco degli attori e delle attrici in cartellone mette al primo posto: “col concorso del pubblico che gentilmente si presterà”.

Da questo testo si partirà per un viaggio, sempre accompagnati dal capocomico Paolo Rossi e la sua compagnia di giro, in un percorso sì pirandelliano, ma anche profondamente attuale…