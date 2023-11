Notte di controlli della Polizia Locale Bassa Reggiana

Anche lo scorso fine settimana la Polizia Locale Bassa Reggiana ha eseguito i consueti controlli sulle strade nel territorio della Bassa e all’interno del luna park di Guastalla. Questa volta li ha fatti con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga dei colleghi dell’Unione Montana Comuni Appennino Reggiano, un servizio mirato al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica, correlato all’abuso di alcol o all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nella notte del 18 novembre, dalle 22 alle 4 del mattino successivo, sono stati predisposti alcuni posti di blocco nei quali, oltre alle normali procedure di verifica dei documenti di circolazione, si è prestata particolare attenzione alle condizioni psicofisiche dei conducenti che hanno dovuto superare anche l’esame di “Vicotr K9”, un cane antidroga aggregato per l’occasione.

I controlli, svolti su 30 conducenti fermati dagli operatori di Polizia Locale, sono fortunatamente risultati tutti negativi, e anche gli automobilisti coinvolti hanno potuto assistere con piacevole sorpresa al lavoro svolto da “Victor K9”.

Sempre nel corso della stessa serata, sono inoltre stati eseguiti alcuni controlli e all’interno del luna park di Guastalla, allestito in occasione della Fiera di Santa Caterina, e sui pubblici esercizi dislocati su parte del territorio unionale, verificando i titoli autorizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività. Anche in questo caso “Victor K9” ha fornito la sua assistenza e si è prestato ad affiancare l’operatrice della Polizia Locale Bassa Reggiana, che tra pochi mesi inizierà il percorso formativo per conduttore cinofilo da ricerca.

“Grazie al progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna con oltre 60.000 euro, anche la Polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana avrà presto la sua unità cinofila, formata sia per la ricerca delle sostanze stupefacenti che per la ricerca di persone scomparse” ha dichiarato il comandante Francesco Crudo.