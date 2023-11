Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, corner informativo della Polizia di Stato in piazza

Domani, 25 novembre, si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne il giorno in cui si ricordano le donne vittime della violenza domestica e di genere.

La Polizia di Stato sceglie, come ormai da molti anni, di stare vicina alle donne con la campagna permanente “…questo non è amore” che prevede in tutte le province italiane vengano organizzati camper, pullman, gazebo e altri momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di questa violenza. A Reggio Emilia il corner informativo sarà allestito in Piazza Prampolini – nei pressi della fontana – sabato 25 novembre dalle ore 09:30 alle ore 12:30. Sarà presente personale altamente qualificato appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Nel corso dell’attività sarà distribuito materiale divulgativo.

Quest’anno grazie alla collaborazione con l’Associazione “Soroptimist International Italia “ che sostiene la campagna internazionale Orange the World promossa dall’ ONU, da UNWomen e dalla Federazione Europea del Club, il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Questura si illuminerà di arancione per auspicare e esprimere un futuro senza violenza di genere.

Il Questore di Reggio Emilia dottor Giuseppe MAGGESE ha aderito con slancio all’iniziativa Orange The WORLD illuminando di arancione la Questura su tre lati ( quindi visibile da tutte le vie d’accesso al centro cittadino e anche da Viale Piave) affinché le donne vittime di tali reati potessero identificarla come luogo sicuro e dove sentirsi al sicuro.

I recenti fatti di cronaca impongono di non abbassare la guardia sui reati di violenza di genere che nella peggiore delle ipotesi sfociano nell’irreparabile femminicidio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza ha istituto il numero di emergenza 1522.

Numero telefonico di servizio pubblico, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. E’ accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking , garantendo il completo anonimato per favorire l’emersione del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Gestito da operatrici telefoniche dedicate al servizio viene fornita una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso il centro antiviolenza più vicino o i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.

www.1522.eu.

Per la segnalazione di questi eventi è possibile utilizzare, anche, l’APP. di YOU POL che nasce per garantire la massima accessibilità al pronto intervento della Polizia di Stato; ideata per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato.-

Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. e’ inoltre possibile dall’APP chiamare direttamente il NUE (numero unico europeo) e, dove non ancora attivo, risponderà la sala operativa 113 della Questura. Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della Questura competente per territorio ed anche chi è stato testimone diretto o indiretto (per esempio i vicini di casa, amici, passanti) può ovviamente segnalare il fatto all’autorità di polizia, inviando un messaggio anche con foto e video.

Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima.

L’applicativo, nasce dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese, è facilmente installabile su tutti gli Smartphone e Tablet accedendo alle piattaforme per i sistemi operativi IOS e ANDROID.