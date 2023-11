Formigine Viva invita domenica ad un incontro sul tema dei giovani

Continuano i dialoghi a tema organizzati dalla lista civica Formigine Viva, iniziati con l’evento di due settimane fa sul delicato problema dell’abitare. Domenica 26 dicembre, alle ore 18:30 presso il bar dei Tigli a Formigine, Formigine Viva vuole confrontarsi con i cittadini su una tematica tanto ampia quanto fondamentale: chi sono i giovani del comune di Formigine, dove si trovano e quali speranze e desidèri li animano.

Una categoria della quale troppo spesso si parla solo in relazione a fenomeni quali bullismo, vandalismo e isolamento, utilizzando termini impropri, dei quali l’espressione “baby-gang” è emblema. In realtà, dietro al mondo giovanile c’è tanto altro ed occorre continuare a chiedersi cosa la politica faccia per i ragazzi e cosa ancora resti da fare, tenendo sempre a mente l’inefficacia di un approccio prettamente paternalistico. Data la complessità del tema, Formigine Viva vuole creare un momento di confronto informale nel quale i cittadini, le associazioni ed i giovani stessi possano confrontarsi e ragionare insieme su azioni concrete, a breve e a lungo termine.