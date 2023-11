Domani alle 18 saranno accese le luminarie del Centro storico di Carpi

Domani, sabato 25, alle ore 18:00 saranno accese le luminarie installate dall’Amministrazione comunale per le festività natalizie 2023: il tradizionale appuntamento, che sarà preceduto e seguito dall’esibizione di una banda per le strade del Centro storico (ore 16-19), apre il calendario delle iniziative organizzate in collaborazione con l’associazione “CarpiLab”.

L’appuntamento per l’accensione è di fronte alla Torre dell’Orologio: sarà presente il Sindaco, Alberto Bellelli.

Posdomani, domenica 26, sono poi in programma iniziative per famiglie e bambini, con bolle di sapone giganti, trampolieri e “trucca bimbi” in via Berengario.