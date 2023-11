Domani a Guastalla presentazione pubblica de La Via Matildica del Volto Santo

Domani, sabato 25 novembre, alle ore 10 – presso il Palazzo Ducale (via S. Gonzaga, 16) a Guastalla, nel corso di un convegno, aperto al pubblico, dal titolo Opportunità di valorizzazione territoriale e strumento di interconnessione tra le due aree MaB Unesco “Po grande” e “Appennino Tosco Emiliano” – sarà presentata la seconda cartina escursionistica relativa alla tappa Guastalla-Reggio Emilia della Via Matildica del Volto Santo.

L’itinerario storico e culturale che attraversa tre regioni – Lombardia, Emilia Romagna e Toscana – è annoverato tra gli antichi cammini di fede che conducono alla Via Francigena e quindi direttamente a Roma.

Da Mantova a Lucca passando per Reggio Emilia. Un percorso lungo 285 chilometri, che lambisce le pianure del Po, valica le colline e le montagne del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per arrivare fino alle valli della Garfagnana, caratterizzato da numerosi siti d’interesse storico, architettonico, culturale, spirituale e naturalistico ad elevato potenziale attrattivo, ancora tutto da valorizzare, per moderni pellegrini, cultori del turismo sostenibile e avventurosi globetrotter.

La seconda cartina relativa alla tappa Guastalla-Reggio Emilia fa parte di una collana di 6 carte escursionistiche dedicate al percorso riconosciuto dal Ministero per la Cultura nell’atlante dei cammini storici italiani ed inserito dal Ministero del Turismo nel novero dei cammini religiosi italiani come percorso giubilare per il 2025.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco del Comune di Guastalla Camilla Verona e del presidente del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, senatore Fausto Giovanelli.

Don Giordano Goccini, presidente dell’associazione Via Matildica e parroco di Novellara aprirà la sequenza degli interventi con un approfondimento su “Etica, storia e i personaggi della Via Matildica del Volto Santo”, quindi l’architetto del paesaggio Giuliano Cervi, past president del Comitato scientifico centrale del Club Alpino Italiano (CAI), farà una relazione su “Paesaggio, natura e cultura del territorio percorso dalla Via Matildica e riconoscimenti ottenuti”.

Quindi Vittorio Chiurato, responsabile marketing e comunicazione di Bacchi Group, spiegherà la “Comunicazione e le opportunità di sviluppo sostenibile” possibili lungo il percorso del cammino religioso.

Infine, Claudio Bacchi, titolare e direttore generale di Bacchi Group, sostenitore dell’Associazione Via Matildica del Volto Santo, presenterà il progetto “Il Po oltre la riva” per la valorizzazione dell’area La Baita della golena di Guastalla.