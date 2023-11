Carpi: per le attività di corso Roma ulteriori 30.000 euro di ristori

Altri trentamila euro di ristori per le attività economiche di corso Roma il cui andamento nel periodo gennaio – giugno 2023 risulti condizionato dai lavori di riqualificazione della via: lo ha deciso la Giunta, approvando le linee di indirizzo per un avviso pubblico che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Per questo nuovo intervento di sostegno, la delibera immediatamente esecutiva stabilisce fra l’altro i seguenti criteri: distinguere fra proprietari dei locali e affittuari; distinguere fra attività economiche e attività professionali, perché queste ultime non potranno fare domanda.

Non potranno chiedere il contributo nemmeno le attività commerciali, artigianali e ricettive che abbiano già beneficiato delle misure di sostegno messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale del precedente provvedimento (dicembre 2022).

Le spese «non comprimibili» oggetto di valutazione saranno per gli affittuari il canone d’affitto effettivamente pagato nel periodo, per i proprietari l’IMU versata.

L’avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito del Comune.