19 enne denunciato dalla Polizia di Stato di Mirandola per tentato furto aggravato

La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 19 anni, residente in provincia di Modena, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio del 22 novembre scorso, personale del Commissariato di P.S. di Mirandola, su segnalazione al numero 112 NUE di un tentativo di furto presso un esercizio pubblico di Mirandola, è prontamente intervenuto sul posto. Da un immediato sopralluogo, gli agenti, constatata la forzatura della porta di ingresso, hanno proceduto a visionare le telecamere di videosorveglianza, di cui è dotato il locale, appurando l’effettivo tentativo di furto da parte di due giovani che poi si erano dati alla fuga.

Le immediate ricerche hanno permesso di individuare e di fermare un ragazzo, appunto il 19enne, corrispondente a uno dei due giovani ripresi dalle telecamere.

Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.