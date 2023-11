Utilizza in modo inadeguato i locali: il Questore di Bologna sospende l’attività per dieci giorni

Il Questore di Bologna ha decretato la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di dieci giorni a un locale sito in via Nicolò dall’Arca. La decisione è stata presa in seguito a una serie di violazioni e comportamenti inadeguati che hanno caratterizzato la gestione del locale. La titolare è stata infatti oggetto di ripetuti richiami da parte delle autorità competenti a causa delle numerose irregolarità riscontrate.

Il personale della locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza diretta dal Dott. Vincenzo Frontera ha condotto un controllo amministrativo il 17 novembre scorso scoprendo che nel seminterrato del locale erano presenti due vani allestiti con divanetti, tavoli da biliardo, biliardino, casse per la diffusione di musica e una cinquantina di avventori intenti a consumare alimenti e bevande; scenario che non solo viola le normative sulla sicurezza, ma evidenzia altresì una gestione negligente da parte della titolare.

Ulteriori accertamenti rivelavano che il locale era già stato precedentemente sanzionato per l’utilizzo inadeguato dei locali, senza adeguate vie di fuga e con un’altezza al di sotto delle normative vigenti.

La situazione si è aggravata con la costante mancanza di rispetto delle disposizioni delle autorità, numerosi esposti per assembramenti di avventori e, in particolare, l’abituale frequentazione di individui gravati da pregiudizi di Polizia.

Il Questore, ritenendo urgente e indispensabile un intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha decretato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento.

Il provvedimento rappresenta un importante contributo verso il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nella zona.