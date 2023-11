Sabato e domenica al Teatro EuropAuditorium di Bologna la nuova edizione italiana di ‘Chicago il Musical’

Il 25 e 26 novembre al Teatro EuropAuditorium a Bologna, va in scena la nuova edizione italiana di Chicago il Musical, diretta da Chiara Noschese, e prodotta da Stage Entertainment e Matteo Forte che ritornano a un classico del musical dopo l’importante successo di “Pretty Woman”.

Chiara Noschese e Stefania Rocca sono le protagoniste di Chicago Il Musical, uno tra gli spettacoli più espressivi e noti di Broadway: una storia di avidità, passione, tradimento e amore raccontata tra jazz, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti.

Sono gli anni Venti e nella grande città di Chicago la cantante di nightclub Roxie Hart uccide il suo amante quando scopre che sta per lasciarla per la sua migliore amica. Dopo essere stata condannata per omicidio, finisce in carcere dove incontra il suo idolo Velma, cantante jazz imprigionata nella stessa struttura per assassinio. Le due uniscono le forze per tentare di riconquistare la libertà: grazie all’aiuto dell’astuto avvocato Billy Flynn, riusciranno ad evadere dal carcere e ad acquisire fama nella Chicago underground. La ruggente città americana porta con sé un universo brulicante di luci e ombre: storie, intrighi, sete di successo, manipolazione dell’opinione pubblica e svilimento della giustizia fanno da sfondo a una vicenda appassionante e colorata.

