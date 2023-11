Sabato 25 novembre a Campogalliano la camminata “Nemmeno con un fiore”

Saranno due le iniziative, patrocinate dall’Amministrazione comunale, in programma a Campogalliano nell’ambito del programma “Nemmeno con un fiore”, promosso dall’Unione Terre d’Argine, dai Comuni e dalle associazioni del territorio, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; oltre al concerto dei Flexus con le canzoni che Fabrizio De Andrè dedicò alle donne, in programma alla sala La Montagnola domenica 26 alle ore 17, l’appuntamento sarà con la Camminata “Nemmeno con un fiore”.

Per il Comune parteciperà all’evento l’assessora alle Pari Opportunità Luisa Zaccarelli.

Si tratta di una camminata non competitiva, promossa e organizzata dal gruppo Podistico Campogalliano della PolCampo, con ritrovo presso la Polisportiva, alle ore 15 in via Mattei 13, che propone la scelta tra due possibili percorsi, quello breve di 3,5 km e quello più lungo da 8 km. Si avrà il pettorale di partecipazione con un contributo di 2 euro che, insieme ai fondi raccolti con la vendita degli speciali portacellulari confezionati da Adriana mode, andranno a beneficio del Centro antiviolenza Vivere Donna delle Terre d’Argine.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un premio di partecipazione. Gli organizzatori ringraziano anche gli altri partner che rendono possibile l’evento, Young Style, Brunelli Auto e Coop Alleanza 3.0.

Saranno presenti alla manifestazione anche le atlete della Mutina Pink Dragons.

Tutti i partecipanti e gli intervenuti saranno invitati ad indossare il fiocchetto rosso simbolo della lotta alla violenza sulle donne.