Missione reggiana negli Stati Uniti: i risultati ottenuti e le nuove prospettive di lavoro

La recente missione, la prima promossa negli Stati Uniti dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, ha rinsaldato e rafforzato il rapporto di collaborazione e partenariato con la città gemellata di Fort Worth, ma anche con San Francisco e Dallas, con attori e in settori di rilevanza prioritaria: educazione e infanzia, sport, cultura, promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, diritti umani e civili.

Guidata dal sindaco Luca Vecchi, la missione è stata coordinata da Sabrina Rosati, Marianna Roscelli e Francesca Tamburini di Fondazione E35, e ha visto la presenza di Emanuela Vercalli e Paola Riccò, parte del coordinamento di Reggio Children, Matilde Barbieri, referente delle attività espositive di Fondazione Palazzo Magnani, Mauro Rozzi Presidente della Fondazione per lo Sport, nonché la presenza di 12 imprese reggiane che, grazie alla collaborazione con Unindustria Reggio Emilia, rappresentata da Silvia Margaria, referente per l’internazionalizzazione e Matteo Verona, referente del gruppo agroalimentare, hanno presentato i migliori prodotti eno-gastronomici di Reggio Emilia al “Taste of Italy” a Dallas, evento dedicato al food italiano negli Stati Uniti.

FONDAZIONE E35 PIATTAFORMA INTERNAZIONALE PER IL TERRITORIO – Nell’organizzazione e definizione della visita, è di particolare valore il lavoro compiuto da Fondazione E35 per la progettazione internazionale. Durante la missione e nei mesi precedenti la Fondazione ha lavorato sia a livello internazionale – con la città di San Francisco in California, con Fort Worth Sister Cities International, con la Camera di commercio italo-americana in Texas, con i Consolati di San Francisco e di Houston – e a livello locale con tutti gli attori coinvolti (Reggio Children, Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione per lo Sport, Unindustria Reggio Emilia, Consorzio del Parmigiano Reggiano) per la definizione di incontri, visite e momenti finalizzati a supportare lo scambio e la realizzazione di attività su temi e settori di interesse, creando sinergie e integrazioni tra i diversi attori presenti.

Nei prossimi mesi, alla luce dei risultati ottenuti, Fondazione E35 continuerà il lavoro con l’Amministrazione e con tutti i partner locali e internazionali per facilitare nuovi incontri e definire iniziative mirate nelle diverse aree concordate.

A San Francisco, anche grazie alle relazioni già sviluppate da Reggio Children con La Scuola International e altre realtà, Fondazione E35 ha attivato e sviluppato nuovi contatti con San Francisco e il Consolato d’Italia, al fine di individuare comuni ambiti di interesse e di possibili collaborazioni future, lavorando sia con il Dipartimento per l’Educazione e la prima infanzia della città, sia con il Distretto di Castro per definire l’agenda e le proposte di visita.

La visita in Texas si è innestata sul lavoro fatto in questi anni da Fondazione E35 che, nella cornice del gemellaggio con la città di Fort Worth, organizza ogni anno scambi e iniziative rivolte ai giovani, nonché nel tempo iniziative in ambito enogastronomico ed universitario.

Firmato il 29 ottobre 1985, 38 anni fa, il gemellaggio di Reggio Emilia con Fort Worth ha prodotto numerosi scambi a cui hanno partecipato cittadini, associazioni, scuole e imprese reggiane, rafforzando i momenti di dialogo e confronto tra le due comunità e permettendo incontri tra centinaia di persone. Negli ultimi dieci anni, infatti, Fondazione E35 ha coinvolto negli scambi tra Reggio Emilia e Fort Worth oltre 1.200 persone, di cui oltre 770 giovani al di sotto dei 18 anni.

Nel solo anno 2023, Fondazione E35 ha coinvolto più di 100 ragazzi e famiglie: a marzo, in occasione dello Spring Break, Reggio Emilia ha ospitato 11 ragazzi delle scuole superiori di Fort Worth (ospitati in famiglia). In luglio, Fort Worth ha ospitato 8 ragazzi reggiani in occasione dei progetti Kids Who Care e International Leadership Academy, esperienze di scambio e workshop internazionali legati all’arte, al teatro e alle arti performative più in generale.

In occasione dei Giochi internazionali del Tricolore 2023, Fondazione E35 ha collaborato con Fondazione per lo Sport e Fort Worth per portare 102 atleti impegnati in Baseball, Calcio, Pallavolo, Basket e Nuoto. Da sempre, infatti, la delegazione proveniente da Fort Worth è tra le più numerose dei Giochi internazionali del Tricolore, evento promosso a partire dal 1997 per valorizzare il ruolo dello sport come leva di dialogo, inclusione e convivenza. Lo sport è uno dei principali ambiti di interesse per la città texana, che negli anni, anche grazie al lavoro di Fondazione per lo Sport, ha promosso diversi scambi per atleti impegnati a livello amatoriale.

Anche nell’ambito enogastronomico, Fondazione E35 ha facilitato il contatto tra la Camera di commercio Italo-Americana in Texas e Unindustria Reggio Emilia, dando spazio ad un filone di lavoro che prima della pandemia aveva visto numerose attività dovute all’interesse crescente del Texas per il cibo Made in Italy. L’Istituto Motti di Reggio Emilia ha partecipato a diversi scambi con la Trimble Technical High School di Fort Worth e con l’Associazione degli Chef di Fort Worth, permettendo ai ragazzi dell’Istituto di fare tirocini presso alcuni dei migliori ristoranti e pasticcerie di Fort Worth. Inoltre, nel 2019, Reggio Emilia ha partecipato ad un evento in occasione della 4^ edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo a Fort Worth, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’Italian sounding e della relazione tra cibo ed educazione, incentrata sul Reggio Emilia Approach in collaborazione con Pause Atelier dei sapori.

Grazie a questo lavoro, sono quindi particolarmente significativi i risultati ottenuti dalla visita recente e le prospettive che si sono aperte in relazione a San Francisco e Fort Worth.

SAN FRANCISCO – A San Francisco, la visita ha permesso di aprire un canale istituzionale di collaborazione e dialogo con la città e il Consolato d’Italia, con l’obiettivo di condividere una lettera di intenti e di collaborazione comune su alcuni settori di interesse.

In particolare, sull’educazione e l’infanzia, San Francisco ha espresso interesse a definire percorsi di sviluppo professionale e assistenza nell’ambito dell’educazione e infanzia, portando l’esperienza e l’approccio pedagogico del Reggio Emilia Approach. A latere della relazione con il Dipartimento di Educazione, Reggio Children lavorerà nei prossimi mesi anche per consolidare il neocostituito California Reggio International Center, inaugurato in occasione della missione, aprendo nuove occasioni di scambio e confronto con diverse scuole pubbliche e private già presenti a San Francisco e in California, ispirate al Reggio Emilia Approach. La collaborazione in ambito educativo potrà aprire anche connessioni con il settore culturale, grazie ad eventuali sinergie tra mondo dell’arte, della cultura e della scienza, in relazione alla collaborazione già attiva con il Museo Exploratorium.

Sul tema dell’innovazione, grazie all’investimento del Consolato italiano a San Francisco, Fondazione E35 lavorerà per promuovere a livello locale il progetto di Innovit e offrire proposte e opportunità a start up, imprese e attori della ricerca, anche in connessione con il Reggiane Parco Innovazione.

Nell’ambito dei diritti civili e delle pari opportunità, l’Amministrazione e Fondazione E35 cercheranno di rafforzare reti e dialoghi tra dipartimenti del Comune, attori culturali e associazioni di San Francisco, per condividere esperienze e definire insieme percorsi educativi e culturali comuni.

FORT WORTH – La visita nella città di Fort Worth è stata per la delegazione occasione per riconoscere il lavoro fatto in 38 anni di gemellaggio nell’ambito degli scambi giovanili, sia di carattere educativo, che in ambito sportivo. A fianco di queste aree, la visita ha permesso al sindaco e alla delegazione di approfondire nuove opportunità in settori altrettanto significativi per il territorio, nonché di avviare una proficua collaborazione con il Consolato d’Italia a Houston che ha accompagnato e supportato la missione.

Nell’ambito culturale, gli incontri e le visite con il Kimbell Art Museum, l’Amon Carter Museum e il Modern Art Museum hanno consentito di aprire prospettive di organizzazione di mostre, scambi e iniziative culturali collegate a Fotografia Europea, così come ad altre iniziative culturali promosse da Fondazione Palazzo Magnani.

Relativamente al settore economico la presenza di 12 imprese del territorio ha permesso di promuovere sia alcuni prodotti di eccellenza – Parmigiano Reggiano, Lambrusco, Erbazzone, Aceto balsamico – ma anche prodotti della filiera come prodotti da forno, passate e salse, farine, prodotti biologici e paste. Le imprese, grazie al lavoro di Unindustria Reggio Emilia e della Camera di commercio Italo-Americana in Texas, hanno incontrato e promosso i propri prodotti a distributori, ristoratori, associazioni di chef, influencer e supermercati, partecipando anche all’evento “All You Can Eataly” a Dallas con un corner dedicato. All’evento, a cui hanno preso parte centinaia tra consumatori, amanti del cibo, ristoratori, influencer e consumatori, il sindaco Vecchi ha inoltre partecipato – insieme al console d’Italia a Houston Mauro Lorenzini e i referenti del Consorzio del Parmigiano Reggiano – all’emozionante momento di apertura della forma del Re dei Formaggi. A fianco di incontri business, le imprese hanno successivamente incontrato la Camera di commercio di Fort Worth e il console d’Italia a Houston in un momento a loro dedicato a Fort Worth. Un’importante occasione di sistema che ha visto protagoniste, insieme a Unindustria Reggio Emilia, le aziende associate: Grissin Bon, Industrie Montali, Happy Mama, Gastronomia Piccinini, Industria molitoria Denti, Cerreto, Pregel, Lux, Venturini e Baldini, Reire, Montanari e Gruzza e Fattoria Italia.

In ambito sportivo, la presenza di Fondazione per lo Sport ha consentito di approfondire la strategia della città di Fort Worth che vede lo sport come importante leva per l’attrattività della città, visitando impianti e incontrando delegati allo sport presso la Texas Christian University di Fort Worth e diverse società sportive attive in discipline per attivare scambi tra allenatori e giovani atleti già dal 2024.

In ambito educativo, Reggio Children insieme a Narea (North American Reggio Emilia Alliance organizzazione parte del Network Internazionale di Reggio Children), grazie alla tavola rotonda aperta alla città, hanno avviato nuovi contatti con insegnanti, pedagogisti, ma anche con spazi che promuovono percorsi educativi – il Botanic Garden, biblioteche, musei – per promuovere percorsi di formazione a Reggio Emilia e in Texas e mostre collegate Reggio Emilia Approach.

REGGIO EMILIA CONTRO LA PENA DI MORTE – La missione in Texas è stata anche un’importante occasione per ribadire, da parte del sindaco, la storica posizione dell’Amministrazione e di tutta la comunità reggiana sul tema dei diritti umani e civili, ovvero il netto contrasto alla pena di morte. Il Sindaco Luca Vecchi e la delegazione reggiana hanno incontrato la vice direttrice della Coalizione texana per abolire la pena di morte, approfondendo l’attuale situazione della pena capitale in Texas, le attività che vengono sviluppare e sostenute e scambiando idee e proposte per future iniziative di sensibilizzazione.

L’Amministrazione comunale ha riconfermato il contributo annuale alla Coalizione, in continuità con quanto fatto da oltre 20 anni, per sostenere la tutela legale e il supporto delle famiglie dei condannati a morte.

HANNO DETTO

Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia: “La missione negli Stati Uniti tra San Francisco, Dallas e Fort Worth è stata densa di risultati e significati. Si riconferma il valore di un gemellaggio che in oltre 38 anni ha consentito tanti scambi tra giovani in famiglia e per eventi sportivi. Ma soprattutto emergono in tutti i contesti opportunità di condivisione progettuale sui temi dell’educazione, della cultura e dell’economia locale. In questo contesto credo sia giusto riconoscere il ruolo della Fondazione E35, che ha curato l’organizzazione della missione e rappresenta ormai un punto di riferimento del Comune di Reggio Emilia e della città intera, in tutte le strategie e azioni di internazionalizzazione della città”.

Alessia Ciarrocchi, presidente di Fondazione E35: “La missione a San Francisco e Fort Worth rappresenta un ulteriore testimonianza del valore e della rilevanza di agire come sistema multiplo di attori in contesti internazionali, aprendo prospettive nuove di dialogo e progettazioni innovative. Come Fondazione E35, siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro fatto e per i risultati ottenuti, che riconfermano il ruolo che la nostra realtà può giocare nel creare piattaforme di dialogo e partenariato a livello internazionale e locale, sia con territori di relazione consolidata come quella di Fort Worth, ma anche con città nuove come San Francisco. Siamo inoltre particolarmente contenti di aver portato aree nuove di lavoro – come l’ambito culturale con Palazzo Magnani e quello economico, con la collaborazione strategica con Unindustria Reggio Emilia – insieme a realtà con cui abbiamo già realizzato diverse missioni e visite internazionali come Reggio Children e Fondazione per lo Sport e che confermano la grande rilevanza che questi settori hanno in ambito internazionale”.

Roberta Anceschi, presidente Unindustria, ha commentato: “E’ stata la prima importante missione post Covid coordinata dagli Industriali reggiani, ed è anche la prima che coinvolge il Sistema Reggio Emilia. Si tratta di un modo intelligente ed evoluto di fare internazionalizzazione. Non è più produttivo muoversi in ordine sparso, mentre è strategico trovare la forza di mettersi insieme, per avere successo sui mercati esteri, fare promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze. È una sfida complessa, ma che vogliamo affrontare continuando a lavorare in questa direzione, per avere un’identità reggiana competitiva.

“Da questa iniziativa nasce un auspicio – prosegue Anceschi – Speriamo che questa esperienza porti alla costituzione di una rete di imprese del settore enogastronomico reggiano, che si potrebbe chiamare RE.T.E. Reggio Emilia Taste Experience. La rete sarebbe lo strumento giusto per supportare le imprese del Gruppo agroalimentare, di ogni dimensione e tipologia. Darebbe la possibilità alle aziende di aggregarsi per presentarsi sui mercati internazionali ottimizzando risorse e costi, presentando una proposta più ampia e completa, promuovendo così le eccellenze alimentari del nostro territorio con iniziative di sistema. Come Unindustria lavoreremo a questo progetto, ponendoci come capofila per fare da collettore dei diversi interessi”.

Davide Zanichelli, direttore Fondazione Palazzo Magnani: “La Fondazione Palazzo Magnani ha partecipato per la prima volta ad una missione con una città gemella. L’occasione ci ha permesso di confrontarci con realtà molto interessanti dal punto di vista culturale. Abbiamo trovato assonanze nella programmazione del Kimbell Art Museum, dell’Amon Carter Museum e del Modern Art Museum di Fort Worth soprattutto nella scelta di rendere il museo un luogo accessibile a tutti i visitatori, arricchendo la proposta culturale con attività e strumenti che rileggano le esposizioni in chiavi diverse. A San Francisco abbiamo incontrato alcuni referenti dell’Exploratorium, un museo che è anche un luogo di ricerca e sperimentazione, in cui visitatori di tutte le età sono invitati a giocare con le varie installazioni per scoprire di più sul mondo e su loro stessi.

“Crediamo che questi momenti siano fondamentali per lo scambio di buone pratiche e per gettare un ponte verso la possibilità di future collaborazioni, scambiandosi ricerche e sperimentazioni verso la creazione di un luogo che sia sempre più accogliente e accessibile e una piattaforma per i diversi soggetti che animano la città”.

Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia: “L’impegno della Fondazione per lo Sport nell’ambito della missione svolta a Fort worth si innesta sul mandato dell’Amministrazione comunale per l’organizzazione e gestione di esperienze negli scambi sportivi internazionali, in collaborazione con Fondazione E35. Le attività svolte ed in particolare il confronto con Fort Worth Sister City, con alcune società sportive locali, high school e università, ha sicuramente ri-creato le basi per riprendere l’importante gemellaggio con la città texana in ambito sportivo e allargare così l’azione di progetto Team Reggio anche in questa direzione.

“Si sono aperte opportunità su più linee di azione: non solo per gli atleti, ma anche per gli allenatori di alcune discipline e per l’impiantistica sportiva, visto tra Dallas e Fort Worth ci sono alcuni degli impianti più innovativi e muli-funzionali di tutti gli Stati Uniti. Non ultima, la possibilità di creare percorsi facilitati scuola-sport per atleti di alto livello”.

Emanuela Vercalli e Paola Riccò, coordinamento di Reggio Children: “Questa missione e gli incontri fatti, sia in California sia in Texas, hanno rafforzato relazioni pre-esistenti in ambito educativo, tenendo legate le altre aree strategiche della città. Significativo l’incontro con il Dipartimento di Educazione della città di San Francisco che ha confermato quanto l’investimento pubblico in educazione, ispirato al Reggio Emilia Approach, sia centrale nelle politiche della città. I dialoghi con alcune organizzazioni della città di Fort Worth hanno aperto ad una riflessione comune sull’importanza di investire in formazione professionale degli insegnanti. Questo crediamo sia centrale per il futuro dialogo con la città gemellata e che possa svilupparsi in ulteriori iniziative di formazione e scambi reciproci”.