Bologna: smantellato sodalizio criminale finalizzato al traffico di stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, richiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna, nei confronti di un sodalizio criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo, principalmente cocaina. L’operazione ha coinvolto una cinquantina di uomini e donne dell’Arma dei Carabinieri, tra cui le Aliquote di Primo Intervento del Nucleo Radiomobile e il Nucleo Cinofili.

Otto le misure cautelari eseguite dai militari dell’arma (tre in carcere); 21 in totale gli indagati. Gli accertamenti sviluppati dei carabinieri del nucleo investigativo si sono concentrati nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020.

La base operativa degli spacciatori era nell’area delle Caserme Rosse, dove veniva conservata la sostanza stupefacente sepolta sotto terra, in zona in campagna, come pure avveniva a Trebbo di Reno. In un appartamento di Castel Maggiore la droga veniva invece tagliata e suddivisa in dosi.

I membri del sodalizio ogni giorno effettuavano decine di cessioni con un giro d’affari per centinaia di migliaia di euro. Un sistema che prevedeva anche l’aggressione ai danni di rivali in affari.