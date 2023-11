Andrea Pennacchi con “Una piccola Odissea” al Celebrazioni di Bologna nel weekend

«Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto e ho sempre desiderato raccontarla. L’Odissea è stata definita una maestosa cattedrale di racconti e raccontatori, attraversata da rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete atta a catturare il lettore. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro, ricca com’è».

Con queste parole il drammaturgo, regista teatrale e attore di cinema e tv Andrea Pennacchi descrive come è nata l’idea del suo spettacolo Una piccola Odissea, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 25 novembre alle ore 21.00 e in replica domenica 26 novembre alle ore 18.00.

Ispirata al poema epico di Omero, quella di Pennacchi è una rappresentazione intima a più voci, con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo (chitarra e voce) – che ne è anche l’autore – Gianluca Segato (lap steel guitar) e Annamaria Moro (violoncello).