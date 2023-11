A Gattatico da Ferrara arriva il Teatro del Reno con “La mujèr l’à magnè la fòja”

La 31^ rassegna Dante Aimi ospiterà la compagnia Teatro del Reno, di Pieve di Cento di Ferrara. La nostra rassegna si vuole allargare piacevolmente sul panorama Emiliano, scoprendo nuove compagnie e nuovi dialetti, sabato 25 novembre ore 21.00, Sala Polivalente di Praticello di Gattatico, sarà la volta del Teatro del Reno, una storica compagnia di Pieve di Cento, che porterà sul palcoscenico di Praticello: La muiera l’ha magnè la fòia, commedia dialettale in due atti di Annio Govoni. Una compagnia molto interessante, tutta da scoprire.

Ma ecco la trama: “La mujèr l’à magnè la fòja” commedia in due atti di Annio Govoni, si caratterizza per una girandola di situazioni ed equivoci estremamente divertenti che avvengono nell’Hotel Al Guerzèn di Cento. La vicenda si svolge in occasione del First Carnival Italian Day ovvero una giornata memorabile per la città di Cento, in cui sfileranno lungo Corso del Guercino carri mascherati di tutti i più importanti carnevali italiani, da Viareggio ad Acireale, da Putignano a Fano, continuando con Venezia, Ivrea e così via. E al carro, considerato dalla giuria, il più meritevole verrà assegnato il Golden Guercino 2023. Divertimento assicurato per un capolavoro di comicità e di sincronismo scenico dal finale imprevisto ed imprevedibile. Regia di Annio Govoni.

Info 349/6668598 – Tel. 0522/678070 – www.polivalentegattatico.it – info@polivalentegattatico.it