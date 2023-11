Venerdì all’Asioli di Correggio “Come una specie di vertigine” di Mario Perrotta

Venerdì 24 novembre (ore 20.30), per la stagione di prosa del Teatro Asioli di Correggio, va in scena Come una specie di vertigine (il Nano, Calvino, la libertà), scritto, diretto e interpretato da Mario Perrotta.

Il personaggio in scena è il Nano del romanzo autobiografico di Italo Calvino La giornata d’uno scrutatore; è un personaggio cui Calvino dedica una sola, se pur memorabile, pagina, inquadrandolo attraverso la finestra del Cottolengo in cui il Nano è segregato. Perrotta dà voce a questo Nano sordomuto e anchilosato, al suo impossibile amore per Suor Antica, ai suoi pensieri, emozioni, sentimenti, per fargli vivere momenti di libertà, per fargli avere finalmente il diritto alla parola. Perché, come dice il Nano-Perrotta al pubblico, “voi siete liberi, io no”…

