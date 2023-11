Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 23 novembre 2023

Poco nuvoloso al mattino per il transito di velature. Sereno ovunque dal pomeriggio. Temperature minime in diminuzione comprese tra 1 grado delle citta emiliane e 8 gradi della costa. Valori attorno allo zero nelle aree extraurbane emiliane. Massime senza variazioni significative comprese tra 11 e 12 gradi.

Venti al primo mattino ancora forti da nord-est sulle aree di crinale dei rilievi centro-occidentali; deboli-moderati altrove. Nel corso della giornata tendenti a divenire deboli da nord-ovest. Mare mosso al mattino sotto costa, molto mosso al largo con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Arpae)