“Officina Windsor Park”, il racconto di 14 anni di impegno

Come è cambiata la società dal 2009 ad oggi? Come si è modificata la comunità del quartiere San Faustino di Modena? Attraverso il progetto Officina Windsor Park si prova a raccontare il percorso di promozione di partecipazione e inclusione in un contesto sociale complesso con situazioni di difficoltà legate alla sicurezza, e, di conseguenza, a narrare il cambiamento sociale.

L’incontro, dal titolo “Officina Windsor Park: confronto su di un progetto attivo da 14 anni. Analisi e prospettive di una comunità multiculturale in dialogo, a partire dai risultati della ricerca “Officina Windsor Park. Edizione 2022-2023” condotta dal CRID – UNIMORE”, è in programma sabato 25 novembre, alle 10, nella Sala Polivalente dell’Officina Windsor Park (via San Faustino 155/U – Modena). I lavori saranno aperti dall’Assessore Andrea Bosi del Comune di Modena, che porterà i saluti istituzionali da parte del Sindaco Giancarlo Muzzarelli, e proseguiranno con gli interventi del Dott. Gianluca Gasparini del Centro Documentazione del CRID, in qualità di curatore della ricerca, e del Prof. Claudio Baraldi, Professore Ordinario del Dipartimento di studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Infine, porteranno un contributo anche i referenti delle attività oggetto del monitoraggio condotto dal CRID. L’incontro sarà coordinato dal Dott. Gerardo Bisaccia, Vicepresidente di Arci Modena.

Negli ultimi anni l’esperienza pandemica ha posto l’esigenza, con un’urgenza crescente, di approfondire alcune questioni ormai imprescindibili nell’ambito della nostra società, come i processi migratori e i fenomeni sempre più diffusi di emarginazione sociale, dando voce e valore anche e soprattutto alle condizioni in cui versano le persone più giovani. Per tali ragioni, Arci Modena, in collaborazione con Officina Progetto Windsor, dal 2009 organizzano e promuovono iniziative di carattere socio-culturale, nel tentativo di offrire risposte utili ed efficaci per le persone che vivono in queste condizioni sul territorio modenese e in particolare all’interno del quartiere San Faustino della città di Modena. Di questa vasta offerta di attività e progettualità recentemente se ne è occupato da vicino il CRID – Centro Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia, insediato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, a cui in particolare sono stati affidati l’analisi qualitativa e il monitoraggio scientifico del Progetto Officina Windsor Park per l’edizione 2022-2023, che verrà presentato durante l’incontro in programma.

Il progetto Officina Windsor Park vede la collaborazione tra Istituzioni – in primo luogo il Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione di Modena – e realtà del Terzo settore (Officina Progetto Windsor, Aliante, Arci, Banca del Tempo, Civibox, Legambiente, Movimento Nonviolento) sono state realizzate tante iniziative per il sostegno a minori, a giovani, a donne, a famiglie. La collaborazione ha riguardato anche l’Università di Modena e Reggio Emilia che ha seguito fin dall’inizio l’evoluzione del progetto e che si ulteriormente concretizzata nel corso degli ultimi due anni con il CRID dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha progettato e realizzato un lavoro di ricerca valutativa con risultati lusinghieri per le attività del progetto. Il coordinamento organizzativo è a cura di Officina Progetto Windsor (per maggiori informazioni opwindsor@tiscali.it).