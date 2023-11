Grida di aiuto al parco Ducale, intervengono i Carabinieri: due stranieri clandestini denunciati

La notte del 21 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, sono intervenuti all’interno del parco Ducale, dove erano state segnalate delle urla di aiuto.

Nel corso dell’intervento i militari identificavano due stranieri, accertando che poco prima uno di loro, approfittando di un malore dovuto all’assunzione di sostanza stupefacente che aveva colto un altro uomo, gli aveva sottratto il telefono cellulare e la somma in contante di 80 euro. Per l’uomo colto da malore i militari richiedevano l’intervento dei sanitari del 118.

Mentre una seconda persona fermata, sottoposta a perquisizione personale, veniva trovata in possesso di un manganello telescopico, che è stato posto in sequestro.

Nel corso delle procedure di identificazione, i due fermati sono risultati privi di documenti e permesso di soggiorno. Sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Modena, il primo per il reato di furto e il secondo per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, nonché entrambi per inosservanza delle norme di permanenza sul territorio nazionale. Nei loro confronti sono state avviate le procedure amministrative per l’espulsione.