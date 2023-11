Duplice arresto della Polizia di Stato per stupefacenti nel quartiere Navile

Nella mattinata di ieri, un’operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato all’arresto in flagranza di reato di due individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento, condotto dalla locale Squadra Mobile, ha visto l’impiego di personale in borghese ed è culminata in un risultato significativo nella lotta contro il traffico di droga nella zona.

L’operazione è stata avviata in risposta a numerose segnalazioni di spaccio provenienti dai cittadini del quartiere Navile.

Il personale della Squadra Mobile conduceva un servizio di osservazione che portava al primo arresto di un soggetto, ventenne italiano, che veniva sorpreso nella cessione di sostanza stupefacente. Dopo l’arresto, la perquisizione della sua abitazione portava al ritrovamento di alcuni panetti di hashish e una somma in contanti di 355€.

In un secondo momento, nel corso della stessa operazione, gli agenti assistevano ad un’altra cessione di sostanze stupefacente questa volta da parte di un cittadino marocchino di 24 anni. Quest’ultimo veniva trovato con ben 17 dosi di cocaina ed una somma di denaro in contanti pari a 3.225 €.

Complessivamente, venivano dunque sequestrati 14,55 gr. di cocaina e 145,75 gr. di hashish e denaro contante per 3.580 €.

I due arrestati venivano condotti in Questura in attesa del rito direttissimo, fissato per la giornata odierna su disposizione del Pubblico Ministero.

Il Questore Sbordone e il Dirigente della Squadra Mobile Pititto hanno elogiato il lavoro svolto dal personale, sottolineando l’importanza di queste operazioni nel preservare la sicurezza della comunità e nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nel quartiere Navile.