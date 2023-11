Convenzione Comune Finale Emilia-Pro Loco, Confesercenti: “bene l’accordo, adesso si deve lavorare insieme”

“Da alcuni mesi Confesercenti Area Nord poneva in sede di Consulta Economica la necessità di definire un calendario e le risorse da dedicare alle manifestazioni locali. La sottoscrizione della convenzione e soprattutto le risorse che il comune destinerà, pari a 30mila euro, vanno proprio in questa direzione” commenta Mauro Bega, Direttore Confesercenti Area Nord.

Individuare un unico soggetto locale quale la Pro Loco per promuovere e gestire le principali iniziative e manifestazioni che valorizzino il territorio è sicuramente positivo. Inoltre, così facendo, ci si potrà avvalere del contributo che hanno sempre dato e che danno quotidianamente le associazioni di volontariato, i commercianti di Finale e di Massa Finalese e incaricare esperti che gestiscano tali manifestazioni.

“Siamo consapevoli – continua Bega – che l’amministrazione comunale deve, in via prioritaria, risolvere ancora tanti problemi tra i quali la riqualificazione di Piazza Garibaldi e la messa a norma con la relativa riapertura di Ponte Vecchio ma questo non è un motivo valido per non mettere in campo eventi attrattivi per il paese e per il centro storico, soprattutto nei momenti principali del commercio quali le festività natalizie”.