Sp486 chiusa per due notti tra Casalgrande e Castellarano

La Provincia di Reggio Emilia informa che per due notti consecutive la Sp 486R di Montefiorino sarà chiusa al transito per un tratto di circa 3 chilometri compreso tra la rotatoria al confine tra i comuni di Castellarano e Casalgrande e l’incrocio con la Sp 467R di Scandiano, nel territorio di Casalgrande.

La chiusura – indispensabile per consentire lo svolgimento in sicurezza di alcuni interventi di manutenzione sulla linea elettrica ad alta tensione – sarà effettuata dalle 21 di mercoledì 22 novembre alle 6 del giorno dopo e dalle 21 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24. Il traffico verrà deviata sulla strada comunale via Radici.