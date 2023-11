San Prospero e Natale 2025: presentato il cartellone di iniziative ed eventi che accompagnerà Reggio Emilia fino all’Epifania

Reggio Emilia si prepara a vivere un periodo di festa magico, ricco di sorprese e a misura di persone e famiglie. Un periodo lungo un mese e mezzo, tra un anno e l’altro: dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, la città si trasforma in un accogliente palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, concerti, mercatini, laboratori, presepi e tante altre attrazioni. Il tutto reso ancora più suggestivo dalla presenza delle luci che scalderanno il cuore del centro storico e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di altre istituzioni, associazionismo, cittadini e col sostegno di Iren quale main sponsor.

HANNO DETTO – “Vivacità, intrattenimento, decoro diffuso e coinvolgimento di zone di solito meno frenquentate del centro storico, grazie fra l’altro alla partcipazione alle diverse iniziative di un maggior numero di strade ed esercizi pubblici, sono le caratteristiche del San Prospero e del Cartellone natalizio di quest’anno”, ha detto l’assessora a Commercio e Valorizzazione del centrostorico Mariafrancesca Sidoli, dirante la presentazione delle iniziative ai media.

“Il programma raccoglie e fa tesoro delle proposte dalle numerose attività coinvolte – ha aggiunto l’assessora – e l’ampliamento del circuito delle strade è testimonianza di propositività e desiderio di partecipare da parte delle realtà economiche, ma anche del mondo del volontariato e della solidarietà che costituisce un legame tra le feste di fine anno e la vocazione più autentica della nostra città. Il Comune e le altre istituzioni hanno raccolto questa volontà, la integrano e la promuovono, rafforzandola, con una particolare attenzione alla bellezza, al decoro, alla luce, allo spettacolo diffuso, che potranno essere incontrati e apprezzati ogni giorno da quanti sceglieranno di incontrarsi e frequentare il nostro Esagono”.

“La novità della festa di San Prospero è quest’anno l’opportunità di partecipare a una Veglia di meditazione e preghiera, voluta dal nostro vescovo e che si svolgerà la sera del 23 novembre dalle ore 21 in basilica”, ha sottolineato il vicario generale della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, monsignor Giovanni Rossi.

“La giornata del 24 novembre – ha aggiunto monsignor Rossi – sarà scandita dalle diverse celebrazioni liturgiche, al centro delle quali, alle ore 11 in basilica, si avrà il solenne pontificale dell’arcivescovo Morandi, con il Discorso alla città. Fra gli altri appuntamenti che coinvolgono più direttamente la basilica del santo patrono, le possibilità di visita alla torre campanaria e al tesoro. Con queste iniziative, la Chiesa reggiana si propone di vivere nella città e con la città questa festa, così importante e partecipata dalla comunità. La Diocesi promuoverà anche un programma di carattere culturale e spirituale, che accompagnerà l’avvicinamento al Natale e che presenteremo prossimamente”.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche la dirigente del servizio Attività produttive del Comune, Lorena Belli.

CELEBRAZIONE DI SAN PROSPERO – Aprono il periodo di festa le celebrazioni del santo patrono, san Prospero, venerdì 24 novembre. E le occasioni di incontro e festa si svolgeranno di fatto per tre giorni, comprendendo oltre al venerdì, anche il sabato e la domenica successivi. Nell’organizzazione, oltre al Comune di Reggio Emilia, sono coinvolti la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e i custodi della basilica di San Prospero, le istituzioni e organizzazioni culturali e del commercio.

Dopo il Concerto di campane eseguito dall’Associazione Campanari reggiani alle 10.15, il programma liturgico di venerdì 24 novembre prevede alle ore 11 la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi con il Discorso alla città, alla presenza delle autorità cittadine. Alle ore 17.30, sempre in basilica, i secondi Vespri solenni e a seguire, alle 18, la Messa vespertina.

Dalle ore 14.30 alle 17, visite alla torre di San Prospero e alla cappella del Tesoro.

NELLE PIAZZE – Con alcune novità, torna il mercato, in piazze e strade del centro storico: corso Garibaldi, via San Carlo e le piazze Fontanesi, Martiri del 7 Luglio, Vittoria, Prampolini, Roversi e San Prospero.

Piazza Fontanesi è di nuovo ‘piazza delle cose buone e belle’ con la presenza di numerosi banchi del Mercato del contadino, a cui si aggiungono quelli dedicati alla tradizione e all’artigianato. Tornano quindi la pasta fresca, l’aceto balsamico tradizionale, l’erbazzone, i capponi e la pasticceria, ma si aggiunge un artigianato di qualità, con le lavorazioni in pelle e un viaggio alla scoperta del mondo del tè.

Le associazioni di volontariato assieme alle scuole saranno rappresentate intorno alla fontana di piazza Martiri del 7 Luglio e lungo via San Carlo. Obiettivo: sensibilizzare la cittadinanza sugli impegni e i progetti a favore della comunità.

Piazza Martiri del 7 Luglio e piazza della Vittoria ospiteranno anche i Grilli tricicli per i bambini.

In Piazza San Prospero, le associazioni dell’Appennino, che offriranno una vasta scelta di prodotti autunnali: caldarroste, vin brulé, miele, castagnaccio, nocciole, funghi, tortellini di castagne e tante altre delizie.

L’artigianato di Creare in Arte animerà, assieme ai banchi del grande mercato all’aperto, piazza della Vittoria.

Tornano ad occupare alcune strade del centro storico, da venerdì a domenica, anche le Ati dei commercianti: ViaRomaViva allestirà un mercatino lungo via Roma e i portici di via Emilia San Pietro; l’Ati di Santo Stefano festeggerà il patrono con la collocazione dei banchi lungo la via Emilia, dalla porta a piazza Gioberti.

SI ACCENDONO LUMINARIE E INSTALLAZIONI DI NATALE – In occasione di San Prospero, saranno accese le luminarie natalizie e le installazioni collocate nelle piazze del centro storico. Le strade interessate sono Via Emilia (da piazza Tricolore a piazza Duca d’Aosta), via Roma, via Calderini, via Guidelli, via Franzoni, via Crispi, via Guido da Castello, corso Garibaldi, via Farini, via Panciroli, via Guasco, via Toschi (dall’incrocio con via Guidelli a piazza Prampolini), via Fornaciari e vicolo Trivelli. Le installazioni saranno accese in piazza Gioberti, piazza Roversi, piazza Fontanesi e piazza Martiri del 7 Luglio.

LE VIE DELLA SOLIDARIETÀ – Per San Prospero vi sarà la possibilità di scoprire e sostenere i tanti progetti di solidarietà portati avanti dalle associazioni di volontariato.

Vetrine sfitte del centro storico si accenderanno il 24 novembre e rimarranno aperte fino all’Epifania, grazie alla presenza di queste realtà che operano in modo continuativo e instancabile a fianco del mondo della sanità.

Il Charity Store natalizio della Croce Verde dal 24 novembre al 24 dicembre si troverà nella nuova sede in via Emilia Santo Stefano 5/A per tante idee regalo, che alcuni brand hanno deciso di donare a Croce Verde e che saranno messi in vendita per finanziare il rinnovo del parco mezzi della pubblica assistenza.

L’inaugurazione è in programma il 24 novembre alle 10.

Martedì 21 novembre ore 11, in via Crispi 8/A (Galleria vicolo Trivelli), apre il Temporary store dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia, con tante idee regalo realizzate dai volontari e con la possibilità di visitare la mostra dei Presepi in movimento. Il ricavato verrà destinato all’acquisto di due ecografi per la prevenzione del tumore al seno, da donare all’Arcispedale Santa Maria Nuova e all’Ospedale di Correggio.

Dal 24 novembre apre in galleria Corbelli il Temporary store Grade con una vasta scelta di articoli “per creare la giusta atmosfera natalizia nei cuori di chi si ama”. Acquistando i prodotti solidali si sosterrà la raccolta fondi “La nostra squadra del Core” per l’ampliamento del reparto di Ematologia.

Infine in vicolo Trivelli, come accade ormai da alcuni anni, riaprono la Bottega del Natale a cura dell’associazione Sant’Innocenti onlus e, accanto, l’Associazione italiana Sclerosi multipla con un suo Temporary store natalizio.

NEL CUORE DELLE FESTE – Domenica 3 dicembre , alle ore 16.30, la cerimonia di accensione del grande Albero di Natale di piazza Prampolini, con la partecipazione del sindaco Luca Vecchi e dell’assessora al Commercio e Valorizzazione del centro storico, Mariafrancesca Sidoli. Ai loro interventi seguirà il concerto del Sunshine Gospel Choir. L’albero di piazza Prampolini è un abete vero, in vaso, alto tra i 10 e i 12 metri che, terminate le festività, tornerà in vivaio. Assieme all’abete saranno collocati circa 20 alberelli a forma di mezzi coni lungo tutto il perimetro della piazza, e sarà decorata la facciata del Municipio.

Quest’anno lo spettacolo luminoso vedrà aggiungersi la suggestione delle proiezioni luminose sulle due torri della piazza, la torre Civica (del Bordello) e la torre del palazzo del Monte di Pietà, con diffusione di musica natalizia.

IL TRENINO DI NATALE – Torna in centro storico il trenino di Natale, amato dai bambini e non solo. La stazione del trenino sarà in piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo, dall’8 al 31 dicembre, ad esclusione della giornata del 25.

Il servizio sarà gratuito e si svolgerà ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Il trenino percorrerà le vie del centro storico, offrendo ai bambini la possibilità di un tour della città a bordo di una mezzo che conserva tutta la magia delle favole.

IN AVVICINAMENTO – Ricco di appuntamenti il Calendario di avvicinamento alle feste.

Venerdì 8 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, con partenza da piazza Martiri del 7 Luglio LA BANDESSA JINGLE BAND – MARCHING BAND DI NATALE che attraverserà le vie del centro storico.

Una formazione con anni di esperienza sul campo, adatta a sfornare musica senza amplificazione, ma con tanto vibrante sound. La Bandessa Jingle Band propone da anni la propria musica acustica, proponendo un variegato mix di generi. Durante il periodo natalizio si trasforma nella Jingle Band di Natale, indossando il tipico vestito di Babbo Natale e regalando, in maniera itinerante, un repertorio prettamente a tema con musiche natalizie della tradizione e altre arrangiate in maniera più moderna.

Sabato 9 dicembre in piazza Martiri del 7 Luglio

IL CIRCO DI NATALE

Per la gioia di grandi e piccini, completo di quinte, linoleum a terra e sedie per i più piccoli il Circo di Natale porterà artisti circensi in piazza, pronti ad esibirsi a suon di applausi e risate. In arrivo maghi, giocolieri, trasformisti delle maschere, lanciatori di coltelli, l’uomo pallone, il mangia fuoco e chi farà bolle di saponi giganti. Tutto questo in un’ora di puro divertimento.

Tre gli appuntamenti: al mattino alle 11 e nel pomeriggio alle 16 e alle 17.30

Domenica 10 dicembre, dalle ore 17, in piazza Prampolini

VERTICAL DANCE DI NATALE

La danza che diventa vera e propria magia raggiungendo pareti verticali che si faranno palcoscenico per due bravissimi artisti. La Vertical Dance è una danza dove due ballerini mettono in scena coreografie su pareti verticali, seguiti da grandi fasci di luce che li andranno a risaltare. Sulla parete di un edificio di piazza Prampolini scenderanno, attaccati a corde che li sorreggono, due ballerini con indumenti rossi e che balleranno sulle note di canzoni natalizie. Una magia unica che creerà momenti di vera emozione per chi si fermerà a guardare lo splendore della Vertical Dance.

Venerdì 15 e sabato 16 dicembre, dalle ore 17 alle ore 200 torna in piazza Prampolini, dopo il successo estivo, il DJ SET con le musiche selezionate dal dj Gando. Un appuntamento imperdibile, un vero e proprio viaggio nei pezzi più famosi delle musiche del Natale.

Domenica 17 dicembre, si rinnova il suggestivo appuntamento con Scena della Natività, il Presepe vivente promosso dalla Fondazione onlus Avsi. La rappresentazione si svolgerà dal sagrato della basilica di San Prospero (intorno alle ore 15) a quello della Cattedrale dove il Presepe vivente permarrà ore 16 alle 18.

Sabato 23 dicembre, dalle ore 16 in centro storico, CHRISTMAS SHOW. MAGIE DI NATALE. Spettacolo di magia comica per tutta la famiglia con il grande Mago Luca che metterà in scena uno spettacolo di magia tematizzato per il Natale.

Uno speciale mago, con il suo carretto scenografico natalizio, sarà pronto a stupire con magie di alto livello e con una comicità che non lascerà spazio ad altro che al buonumore. Il Mago Luca coinvolgerà il pubblico in uno show irriverente, spassoso e ricco di colpi di scena.

Domenica 24 dicembre, dalle ore 10, con partenza da piazza Martiri del 7 luglio, arriva la parata di Natale con la CHRISTMAS CRACKER.

Una band formata da 10 musicisti (la maggior parte donne) vestiti a tema natalizio, che si sposteranno per il centro storico portando musiche natalizie, per allietare la mattina della Vigilia. La band sarà completata da due ballerini vestiti da elfi, che faranno da apripista alla band e coinvolgeranno in coreografie il pubblico presente.

Sabato 6 gennaio alle ore 17.00 in piazza Prampolini il grande SPETTACOLO DELL’EPIFANIA.

Sul palco, uno spettacolo di bolle di sapone giganti e magia, che crescerà di pathos pian piano: dalla magia si passerà all’utilizzo del fuoco con effetti scenografici e mangiafuoco, per finire al vero fachirismo con fuoco, vetri, pietre, spade e catene. Due ore di fiato sospeso con due artisti di livello altissimo nelle loro performance.

E mentre sul palco si esibiranno gli artisti, in centro storico sarà a spasso la Befana, che distribuirà caramelle ai bambini e poserà in foto con chi glielo chiederà.

A SPASSO TRA MERCATI E PRODOTTI TIPICI – Tutti i weekend di dicembre saranno animati dalla presenza di mercatini in diverse zone del centro storico. Quest’anno ai consueti appuntamenti in piazza Martiri del 7 Luglio e in piazza Prampolini, si aggiunge piazza San Prospero che ospiterà banchi di cibo e artigianato.

Tornano i banchi di artigianato di qualità di Magic Market, le produzioni tipiche e tradizionali a cura degli agricoltori e artigiani locali con Campagna amica e Coldiretti Reggio Emilia, Confederazione italiana agricoltori Reggio Emilia, Confagricoltura Reggio Emilia e Associazione Vezzano e dintorni – ProRe promozione del territorio del Tricolore. Assieme a loro anche le delizie del Mercatino regionale piemontese.

Ritornano inoltre gli ormai tradizionali appuntamenti con i mercatini natalizi promossi dalle Associazioni di via dei commercianti.

CREDITS E INFO – Un calendario per un vero e proprio grande evento collettivo, che coinvolge con il Comune numerosi cittadini, le Associazioni del commercio, il mondo del Volontariato, le Istituzioni culturali, con il sostegno di Iren quale main sponsor, la CityGreenLight per la realizzazione dell’Albero, e in collaborazione con Fondazione Manodori. Il programma completo di Natale è pubblicato e aggiornato nella sezione Eventi sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia: eventi.comune.re.it.