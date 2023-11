Partiti i lavori di riqualificazione del quartiere di via Braille a Casalgrande

Ben 67 nuovi posti auto complessivi, nuova area verde adibita a parco, nuova area sgambamento cani: questo in sintesi l’importante intervento di riqualificazione del quartiere di via Braille, iniziato in questi giorni. “Aumenta in modo rilevante la dotazione di posti auto – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi –, ma non solo: ci sarà un nuovo spazio giochi per i più giovani, che si aggiungerà all’analoga area già presente nella zona; e arriverà anche l’attesa zona per lo sgambamento cani. Si tratta di un intervento chiesto da anni dai residenti: il progetto migliorerà concretamente la qualità urbana dell’area”.

“L’intervento – spiega il sindaco – riguarderà anche l’abbattimento dei pini che delimitano un lato dell’area di quartiere, piante secche e malate che, essendo a fianco della ferrovia e sul lato parallelo a via Moro, costituiscono un rischio molteplice, sia per i cittadini che per il trasporto su rotaia. Il progetto è attento, come nostra consuetudine, all’aspetto ambientale: i pini tagliati saranno sostituiti da nuove essenze. E inoltre ricordo che a fianco dei parcheggi è presente un’area verde realizzata da questa amministrazione, come nuovo bosco urbano. Infine sottolineo che il terreno rimosso per la realizzazione dei parcheggi verrà riutilizzato per la sistemazione dell’area che già oggi è adibita a parco, sul lato est del quartiere”.