Il 23 e 24 novembre a Modena il XIV Congresso Nazionale della Società Italiana della Contraccezione

Il 23 e 24 novembre si terrà a Modena con il patrocinio di Unimore, presso il Forum Guido Monzani di Bper Banca (via Aristotele 195), il XIV Congresso Nazionale della Società Italiana della Contraccezione (SIC).

L’evento riunisce tutti i maggiori esperti ed esperte italiani nel settore della contraccezione ormonale, che per due giorni si confronteranno sui temi della prescrizione e della gestione ambulatoriale delle diverse terapie contraccettive.

Per questo importante appuntamento di aggiornamento scientifico e professionale, organizzato dal Dott. Giovanni Grandi, ricercatore Unimore presso la struttura complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Modena e dal Prof. Annibale Volpe, Past president della Società Italiana della Contraccezione, sono attesi a Modena circa 500 medici ostetrici, ostetriche, ginecologi e ginecologhe da tutta Italia.

I temi trattati spazieranno, nella prima giornata di lavori, dall’utilizzo della contraccezione oggi in Italia al trattamento dei fibromi uterini, dalle spirali al rame alla contraccezione combinata; nella seconda giornata si continuerà con la presentazione delle novità del settore, mettendo a fuoco i falsi miti nella contraccezione, ma anche le differenze culturali tra le regioni italiane, nonché la personalizzazione nella contraccezione.

Sono stati previsti inoltre tre riconoscimenti in collaborazione con la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), per premiare i migliori ricercatori e ricercatrici under 35 che hanno presentato una loro recente ricerca originale.

“L’uso di contraccettivi ormonali (sia a breve sia a lunga durata d’azione), sta finalmente iniziando ad aumentare in Italia, nonostante mille falsi miti e tabù. Questo anche grazie alla gratuità dei preparati, fino ai 26 anni, presso i Consultori Familiari della nostra regione, ma anche grazie a pillole sempre più nuove ed evolute che si integrano al meglio con la biologia della donna, dando molti effetti benefici alla paziente con scarsissimi effetti collaterali” – ha commentato il Dott. Giovanni Grandi, da poco Editor in Chief dell’European Journal of Contraception and Reproductive HealthCare, una delle più importanti riviste internazionali del settore.

“La contraccezione è un argomento fondamentale per il background culturale di ogni ginecologo che lavora quotidianamente negli ambulatori, in ospedale e sul territorio. Sono molto contento di ospitare di nuovo a Modena dopo alcuni anni questo importante congresso nazionale che permetterà di aggiornare tanti colleghi sulle ultime acquisizioni della ricerca clinica per la salute della donna. In questi giorni parleremo di nuove molecole estrogeniche ormonali, nuove formulazioni di pillole con solo progestinico e delle ultime scoperte in tema di effetti terapeutici della contraccezione” – ha aggiunto il Prof. Antonio La Marca, Direttore della Clinica Ostetrica Ginecologica dell’AOU di Modena.