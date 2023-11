Girano per la città armati di bastoni e aste in metallo: due uomini denunciati a Reggio Emilia

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 novembre, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuto in via Emilia Ospizio a seguito della segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di una possibile aggressione in corso. Sul posto gli agenti non rintracciavano nessuno, ma un passante riferiva di aver visto allontanarsi un gruppo di soggetti che si aggirava armato di alcuni bastoni.

In virtù di ciò gli operatori si mettevano alla ricerca di questo gruppo e, poco dopo, rintracciavano cinque soggetti extracomunitari di cui due che brandivano un’asta in metallo e un paio di bastoni. I due soggetti, rispettivamente un 55enne e un 31enne, risultavano essere sin da subito molto agitati opponendo resistenza alla richiesta degli agenti di fermarsi per essere identificati e mostrandosi molto insofferenti.

Con non poca fatica gli operatori riuscivano a bloccare i due soggetti convincendoli a lasciare le armi improprie a terra. Durante le fasi del controllo, i due soggetti affermavano di essere stati vittime poco prima di una presunta aggressione da parte di altri soggetti ignoti ed avevano deciso di tentare di farsi giustizia da soli. Riportati i due alla calma e al termine degli accertamenti di rito, il 55enne e il 31ernne venivano deferiti in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre le armi venivano immediatamente poste sotto sequestro.