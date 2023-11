Carpi: alla guida senza patente e in stato di ebbrezza, fermato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di domenica 19 novembre scorso, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Carpi, durante l’attività di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze, ha notato un uomo che, alla guida di un’autovettura, effettuava manovre pericolose rischiando di collidere con altri mezzi parcheggiati in strada. Gli agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare l’auto.

Il conducente, un cittadino tunisino di 30 anni, in evidente stato di ebrezza alcolica, è risultato – da successivi accertamenti – irregolare sul territorio nazionale nonché privo della patente di guida.

Sanzionato ai sensi del Codice della strada, è stato denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul T.N. e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, vagliatane la posizione, ha istruito le pratiche ai fini dell’espulsione.

Nella giornata di ieri il personale della Polizia di Stato, a seguito di decreto di trattenimento del Questore di Modena, ha proceduto al suo accompagnamento presso il Centro per i Rimpatri di Roma, dal quale verrà definitivamente rimpatriato.

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 18.30, sempre personale del Commissariato di P.S. di Carpi, ha fermato per un controllo di polizia un cittadino straniero di 18 anni che si trovava seduto su una panchina nei pressi del parco di via Medaglie d’Oro. Il ragazzo, alla vista della Polizia, ha tentato di disfarsi di tre involucri, subito recuperati dagli operatori, e contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 3,29 grammi. Il 18enne è stato, pertanto, segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.