Tram, al via i lavori per una nuova rotatoria con sottopasso a Borgo Panigale

Mentre avanzano – a ritmo serrato e senza impatti sulla viabilità – i lavori nell’area del Deposito tranviario di Borgo Panigale, prende il via a pochi metri di distanza (incrocio tra le vie Persicetana, De Gasperi e Marco Emilio Lepido) anche il cantiere della nuova rotatoria che alleggerirà il traffico proveniente dalle tre arterie e dal futuro Terminal della Linea Rossa. A differenza del primo, questo cantiere sarà su strada, ma nella prima fase dei lavori (dal 20 novembre al 15 dicembre) gli impatti sulla circolazione saranno ancora minimi, con soli restringimenti di carreggiata.

La nuova rotatoria

Per rendere più fluido e sicuro il traffico nell’attuale intersezione semaforizzata, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo svincolo a due livelli: un sottopasso stradale per collegare via Marco Emilio Lepido con viale De Gasperi e in superficie una rotatoria a quattro rami di accesso e di uscita che sostituirà il semaforo attuale e che sarà percorribile anche da pedoni e ciclisti. Tra gli obiettivi di questa riorganizzazione viaria, anche una riduzione delle emissioni attualmente prodotte dai veicoli in attesa ai semafori.

Le modifiche alla viabilità durante i lavori

La prima fase dell’intervento avrà per oggetto la rimozione delle isole di traffico esistenti e prevede:

su viale De Gasperi (presso l’incrocio con via M.E. Lepido e via Persicetana) un restringimento di carreggiata con il mantenimento di due corsie in direzione periferia e tre in direzione centro;

sulle vie Persicetana e M.E. Lepido restringimenti localizzati con il mantenimento dell’attuale assetto della viabilità.

La viabilità ciclabile non subirà modifiche nella prima fase, mentre nella fase successiva (indicativamente a partire da metà dicembre 2023), sul lato nord di via M.E. Lepido in adiacenza al marciapiede verrà realizzata una pista ciclabile bidirezionale protetta da new jersey. In direzione centro tale pista sarà accessibile grazie alla realizzazione di un attraversamento semaforizzato a chiamata posto sul lato ovest dell’incrocio tra via M.E. Lepido e via Persicetana Nuova (lato Lavino).

Sul lato est di tale incrocio (lato Centro Borgo) la creazione di un secondo attraversamento permetterà di collegare la suddetta pista ciclabile con la viabilità ordinaria di via M. E. Lepido.

Alle prime due fasi ne seguiranno altre, attualmente in corso di definizione, dove sarà sempre mantenuta la rotatoria provvisoria, seppur con modifiche ai rami di ingresso e uscita, al fine di consentire lo scavo e la realizzazione del solaio di copertura del sottopasso, la cui conclusione è prevista indicativamente per la primavera del 2025.

La fase successiva dei lavori, che avrà durata prevista di circa 100 giorni, da metà dicembre 2023 a fine marzo 2024, riguarderà la realizzazione delle paratie di micropali necessarie per la costruzione sia del sottopasso sia delle rampe di accesso a quest’ultimo. Per l’esecuzione di tali opere sarà realizzata una rotatoria provvisoria in sostituzione dell’intersezione Persicetana-M.E Lepido-De Gasperi che continuerà a garantire tutte le direzioni ed i sensi di marcia ad oggi consentiti seppur con alcuni restringimenti di carreggiata e riduzione del numero di corsie.

Il limite massimo di velocità è sempre di 30 km/h da circa 50 metri prima dell’area di cantiere.