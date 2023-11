San Felice sul Panaro: si presenta il libro “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana”

Mercoledì 22 novembre a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium comunale di viale Campi, 41/B sarà presentato alle 20.30 il libro: “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana” (Compagnia Editoriale Aliberti, 176 pagine, 16,90 euro). All’iniziativa sarà presente la giornalista Elisa Pederzoli, autrice del volume assieme al collega Jacopo Della Porta. Modera l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino.

Nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, una ragazza di diciotto anni esce di casa nelle campagne di Novellara, paese nel cuore della Bassa reggiana. Si chiama Saman Abbas. La famiglia è pakistana: ad accompagnarla, in quella strana passeggiata, ci sono proprio i genitori. Da quel momento Saman viene inghiottita dal buio della notte. Il suo corpo sarà ritrovato dopo lunghissime ricerche solo il 18 novembre 2022, a pochi metri dalla sua abitazione. Il libro, firmato da due reporter che hanno vissuto la vicenda “sul campo” fino alla tragica conferma finale, traccia il ritratto sorprendente e toccante di una adolescente coraggiosa, “indomita” (come hanno scritto i giudici) nella sua scelta di libertà, la cui unica colpa è stata quella di opporsi a un matrimonio forzato. Il processo per l’omicidio è in corso e imputati sono i genitori, uno zio e due cugini L’iniziativa, che rientra nell’ambito degli appuntamenti organizzati a San Felice in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è organizzata dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune, dalla biblioteca comunale “Campi Costa- Giani” in collaborazione con Pro Loco e con il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Per informazioni: biblioteca comunale, 0535/86392, 0535/ 86391, biblioteca@comunesanfelice.net