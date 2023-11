Rinasce Confapi Reggio Emilia

Domani, martedì 21 novembre, alle 17:00, presso la Sala degli Specchi del Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia si terrà la cerimonia per celebrare la nascita di CONFAPI Reggio Emilia. All’evento interverranno il Presidente di CONFAPI Reggio Emilia Gianfranco Lusuardi e il Vicepresidente Roberto Maffei. Saranno inoltre presenti il Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, esponenti delle autorità politiche regionali e dirigenti nazionali di CONFAPI.

Dopo oltre 10 anni, dunque, ritorna a Reggio Emilia, CONFAPI, l’Associazione della Piccola e Media Industria Privata Italiana. La confederazione CONFAPI è nata nel 1947 e vanta una lunga storia di rappresentanza e tutela delle piccole e medie imprese, che costituiscono la colonna portante del sistema produttivo del nostro Paese.

La Confederazione rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema: più di 116 mila imprese con oltre 1 milione e 200 mila addetti che applicano i 13 Contratti nazionali di lavoro firmati da Confapi; 63 sedi territoriali e distrettuali.

CONFAPI Reggio Emilia nasce per valorizzare, tutelare e promuovere le piccole e medie imprese del territorio provinciale. Rientra in un forte sistema radicato sul territorio nazionale che rappresenta una voce autorevole per tutte le piccole e medie industrie che desiderano contare sui tavoli istituzionali di trattativa. L’associazione, che annovera anche aziende della vicina Parma, rappresenta un luogo ideale dove gli imprenditori possono anche incontrarsi, fare sistema, creare relazioni virtuose per sviluppare il proprio business.

Ponendo sempre l’imprenditore al centro dell’attenzione, CONFAPI Reggio Emilia aiuta le aziende a dialogare e a creare nuove opportunità e farà della propria collegialità un punto di forza per trovare le soluzioni per il mercato del presente e del futuro. Un tessuto imprenditoriale sano, informato e proiettato verso le novità rappresenta un asset strategico per tutto il territorio provinciale. Un’economia che progredisce genera lavoro, ricchezza e benessere.

Per questo CONFAPI Reggio Emilia non è solo un’associazione di servizi, ma un’occasione di fare squadra, perché imprenditori uniti sono imprenditori più forti.