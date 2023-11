Rifiuti, dal 20 novembre in funzione a Modena le prime sei casette Eco Smarty

Sono entrate in funzione oggi, 20 novembre, le prime sei casette Eco Smarty utilizzabili dai cittadini modenesi per conferire piccole quantità di carta e plastica, anche in giornate diverse da quelle previste dal calendario della raccolta porta a porta.

I contenitori informatizzati, apribili con carta Smeraldo o smartphone e alimentati a pannelli solari, si trovano a Modena in strada Vaciglio (nel parcheggio della chiesa Sacra Famiglia) e nelle vie Monviso, IX Gennaio, Domenico Riccio (all’ingresso del parco Amendola), don Pasquino Fiorenzi (vicino alla polisportiva) e Cattaneo (nel parcheggio di fronte alle scuole). Il piano ne prevede altre 5 (per un totale di 11) in luoghi da definire.

“L’obiettivo di questo intervento è rispondere all’esigenza manifestata dai cittadini di poter usufruire, in situazioni straordinarie, di un servizio h24 per conferire carta e plastica – spiega Fabia Ferrioli, responsabile dei Servizi ambientali per il distretto di Modena del Gruppo Hera – Non si tratta infatti di un servizio sostitutivo del porta a porta ma integrativo, dedicato ad esigenze particolari dell’utenza non compatibili con la raccolta domiciliare. Ricordo che potranno quindi essere conferite attraverso le feritoie delle casette Eco Smarty solo piccole quantità di carta e plastica sfuse”.

Le casette Eco Smarty fanno parte di una serie di iniziative intraprese dal Gruppo Hera, in accordo con l’amministrazione comunale di Modena, finalizzate a perfezionare il nuovo modello di raccolta differenziata, che nel territorio comunale, ha già raggiunto il 77%: la trasformazione dei servizi ambientali, infatti, ha coinvolto in un tempo limitato (meno di 10 mesi) una città di oltre 180mila abitanti e in questa fase sono state predisposte una serie di azioni per migliorare il servizio.

Le altre novità e servizi integrativi a disposizione dei cittadini

Oltre alle casette Eco Smarty, ad esempio, entreranno presto in funzione quattro aree self per conferire carta e plastica presso le stazioni ecologiche Calamita, Leonardo, Magnete, Archimede, attive negli stessi orari di apertura.

Dal 4 dicembre, inoltre, come annunciato, la raccolta porta a porta nelle zone residenziali sarà notturna (dalle 24 alle 6.30) con esposizione dei sacchi gialli e azzurri tra le 19 e le 23. Sono escluse da tale cambiamento le frazioni, il forese, il centro storico e le zone artigianali-industriali.

Prosegue inoltre il percorso di sensibilizzazione verso una corretta raccolta differenziata nelle zone più critiche, con la presenza di tutor, mediatori culturali, spazzini di quartiere, accertatori incaricati dalla multiutility e, se necessario, polizia locale, pensato per aiutare i cittadini a recepire e mettere in pratica le regole del nuovo modello di gestione dei rifiuti.