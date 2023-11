Restituita dalla Polizia parte della refurtiva di un furto consumato in un centro commerciale cittadino reggiano

Lo scorso sabato il Questore di Reggio Emilia, dott. Maggese, ha voluto incontrare la vittima di un furto consumato, alcuni giorni fa, da due minori, all’interno di un noto centro commerciale cittadino. La vittima, infatti, era stata derubata del proprio borsello, appoggiato al tavolo, mentre stava consumando un pasto. Gli autori del furto, dopo aver asportato con destrezza il bene fuggivano e, nel ricorrerli, la vittima cadeva riportando delle lesioni.

Le immediate indagini, svolte dalla Questura reggiana, che già da mesi ha aperto un focus sulla criminalità tra i giovani, hanno consentito in breve tempo di identificare i due presunti autori del furto. Entrambi i minori, residenti in provincia, sono stati deferiti all’Autorità minorile per il reato di furto aggravato. Presso la Questura uno dei due minori ha inteso confessare ed indicare dove era stata gettata parte delle refurtiva che, così, è stata recuperata.

Uno dei due minori sottoposti ad indagine, peraltro, era già noto alla Questura Reggiana perché emerso in contesti di devianza minorile e, in particolare, in alcuni episodi di danneggiamento consumati nel centro cittadino.

L’operazione evidenzia, ancora una volta, l’importanza della conoscenza, acquisita dalla Questura in questi anni, dei contesti di criminalità o di devianza giovani e minorile.