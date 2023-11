Reggiolo: dove colpì duro il terremoto apre la nuova sede Cisl

Una nuova sede per Cisl a Reggiolo, nell’immobile che un tempo ospitava il cinema e che venne pesantemente colpito dal terremoto del 2012.

“Ci sono due bellissimi messaggi. Il primo è che Cisl continua ad investire in una presenza sui territori e su tutta la provincia per portare il massimo del sostegno non solo ai propri iscritti ma a tutta la Comunità dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Lo facciamo con uffici moderni, rinnovati e confortevoli. Ed è un piacere farlo qui a Reggiolo, riportando in centro storico servizi fondamentali in un edificio devastato dal terremoto in Emilia. Un segno di speranza che dedichiamo a tutti i cittadini di Reggiolo”.

Così la Segretaria generale di Cisl Emilia Centrale, Rosamaria Papaleo, all’inaugurazione di venerdì scorso, molto partecipata da cittadini, operatori e dirigenti sindacali, tra i quali Sadid Aziz, responsabile Cisl per la zona della Bassa reggiana e i segretari Domenico Chiatto e Andrea Sirianni.

L’ENTUSIASMO DEL VICESINDACO ALBINELLI: “IMPORTANTE TENERE I SERVIZI IN PROVINCIA”

Molto soddisfatto anche il Comune di Reggiolo, rappresentato dal vicesindaco Franco Albinelli, che tra le sue deleghe ha proprio quella per la ricostruzione.

“Le associazioni che come la Cisl hanno lo scopo di stare vicino alla persone e costruiscono ponti relazionali ed esprimono positività”, ha detto Albinelli, evidenziando l’importanza dei servizi di prossimità per tutta la popolazione.

“È proprio così che la Cisl si dimostra di essere dalla parte delle persone – aggiunge il Vicesindaco -, sia di chi ha problemi sia lavorativi, che pensionistici o di altra natura. Qui, peraltro, diversi volontari reggiolesi mettono a disposizione il loro tempo per il prossimo. Si tratta di un servizio impagabile, in pieno centro storico ora più visibile e spazioso: è importante che questi servizi possano essere anche in provincia e non solo in città”.

COSA OFFRE LA NUOVA SEDE

Nella nuova sede Cisl a Reggiolo saranno presenti, oltre alla rappresentanza della confederazione con un ufficio zonale, i servizi fiscali di Caf e il patronato dell’Inas, ma anche la categoria dei pensionati della Fnp Cisl. Il patronato Inas è presente il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, quindi il servizio fiscale Caf martedì 8.30 – 12.30 e mercoledì 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30. Sempre attivo il sindacato dei pensionati della Fnp.