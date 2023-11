“Promossi” a pieni voti i servizi culturali comunali carpigiani

Enti culturali carpigiani “promossi”. E’ quanto risulta dall’annuale Relazione sullo stato della qualità dei servizi licenziata dalla Giunta con riferimento all’anno 2022. Il documento monitora la qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente verificando il rispetto degli standard di qualità approvati nelle Carte dei servizi, ove adottate, e nella normativa di riferimento, regionale o nazionale. Al centro del monitoraggio gli enti culturali: la biblioteca “Loria”, la biblioteca ragazzi “Il Falco magico”, l’archivio storico, il teatro comunale, i musei di “Palazzo dei Pio” e il sevizio “InCarpi”.

«Anche i dati registrati in questo documento – commenta l’Assessore alla Cultura Davide Dalle Ave – confermano il trend registrato anche su altre iniziative ed eventi: e cioè che i nostri servizi culturali hanno superato nel 2022 quella che è stata la difficile fase della pandemia, tornando ad essere pienamente attrattivi e fruibili per i cittadini. E’ motivo di soddisfazione perché non era scontato avere da subito questi livelli di risultati. Credo che sia merito di una gestione dei servizi culturali durante la pandemia che, nonostante le difficoltà, ha visto portare sempre avanti le varie attività in termini di servizi agli utenti ed eventi».

Biblioteca “Loria”

Per quanto riguarda la Biblioteca “Loria” parametri rispettati al 100% tra cui spiccano i dati relativi all’ampiezza dei locali (2.200 mq circa rispetto allo standard richiesto di 1.878), alla consistenza del patrimonio librario (137.524 rispetto ai 93.901 richiesti), agli studenti coinvolti in iniziative (1.399 rispetto ai 900 indicati dagli standard regionali). Pienamente soddisfatti anche i requisiti relativi all’orario di apertura (la “Loria” è aperta 60 ore a settimana), alle modalità di accesso degli utenti disabili, al clima e all’illuminazione di sale e tavoli, alla pulizia, ai tempi di consegna, alle iniziative realizzate e aperte al pubblico. Unici due parametri sotto standard: le nuove acquisizioni (64,6%) e i prestiti (74,7%, ma comunque in aumento rispetto al 48,4% del 2021: un calo fisiologico e generalizzato post Pandemia in linea con la media provinciale).

Biblioteca ragazzi “Il Falco magico”

En plein per la Biblioteca ragazzi “Il Falco magico” che raggiunge il 100% degli standard in tutte le voci relative ai servizi offerti (utenza 0-14 anni). In evidenza, anche in questo caso, il dato dell’ampiezza dei locali (700 mq rispetto ai 278 richiesti), orario di apertura (44 ore settimanali contro un parametro standard di 40) e il numero delle nuove acquisizioni (2.082 contro le 927 richieste).

Archivio storico-Musei di Palazzo Pio

Anche l’Archivio storico comunale e i Musei di Palazzo Pio rispondono al 100% degli standard richiesti da leggi nazionali, regionali e dalle rispettive “Carte dei servizi” (quella degli Archivi di Carpi approvata nel 2018 e aggiornata nel 2023 e quella dei Musei approvata nel 2015).

Teatro Comunale

Per quanto concerne il Teatro comunale, non avendo ancora la Regione Emilia Romagna stabilito standard di qualità minimi, si è proceduto ad una elaborazione interna del Settore di riferimento che, in un quadro generale di efficienza, rileva piccole criticità soltanto per la vetustà di alcune sedie e poltrone in velluto (90% dello standard) e sul mancato raggiungimento dell’ascensore relativamente ai posti di loggione (80%). Altro piccolo deficit in merito all’efficacia dell’offerta educativa e didattica (percentuale di accoglimento delle richieste) che ha coinvolto 1760 studenti sui 2.200 richiedenti (75%).

Incarpi

Il servizio “InCarpi” risponde al 100% in tutti i requisiti dell’apposita “Carta dei Servizi”. Il servizio al piano terra di Palazzo dei Pio è completamente accessibile ai disabili ed è aperto dal martedì alla domenica (festivi compresi) durante tutto l’anno. Nel 2022 ha venduto 14.299 biglietti per musei, monumenti, spettacoli teatrali e 10.311 “Carpicard”.