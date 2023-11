Nel centro storico di Carpi arriva un “Magico Natale”

Una ventina di appuntamenti a misura di famiglie e bambini: è quanto propone il programma di “Un Magico Natale”, il cartellone di iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con l’associazione “CarpiLab”, in programma da sabato 25 novembre a domenica 24 dicembre.

A presentare nei dettagli il calendario, oggi nella sala consiliare del Municipio, c’erano il sindaco Alberto Bellelli, il consulente di CarpiLab Rosario Cardillo, Alessandra Scotti e Mirko Marangella di “FEshion Eventi” e i rappresentanti delle associazioni di categoria Riccardo Cavicchioli (Lapam), Tamara Gualandi (CNA), Massimiliano Siligardi (Confesercenti) e Daniele Gilioli (Confcommercio).

«E’ il primo Natale che organizziamo insieme a CarpiLap – ha dichiarato il sindaco Alberto Bellelli – e tutte le iniziative sono state condivise e concordate insieme: tengo a ringraziare per il lavoro fatto la vicesindaco Stefania Gasparini. Sulla scia di un’estate e di un autunno che hanno fatto registrare numeri di partecipazione ante Covid, siamo ora pronti alle feste di Natale e di fine anno cui si aggiungeranno strada facendo anche i consueti appuntamenti organizzati con il Teatro fino ad arrivare al Capodanno in piazza».

“Un Magico Natale” prende il via già questo sabato con l’accensione delle luminarie natalizie alle ore 18:00, preceduta dall’esibizione di una banda (“marching band”) per le strade del centro. Domenica 26, nel pomeriggio, protagonisti i più piccoli con bolle di sapone giganti, trampolieri e trucca bimbi in via Berengario. Ogni fine settimana di dicembre sono poi in programma animazioni, laboratori, spettacoli.

Da venerdì 8, inoltre, aprirà in corso Roma il “Santa Claus Garden”, una vera e propria “casetta incantanta” dove i bambini potranno incontrare gli elfi consegnando loro la letterina per Babbo Natale. Si chiude la giornata della vigilia con la grande “Marcia dei Babbi Natale” in centro storico.