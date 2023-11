Martedì 21 novembre a Castelnovo Monti attivazione della Guardia Medica Straordinaria

In sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, martedì 21 novembre 2023, sarà attivato un turno straordinario di Guardia Medica dalle ore 15 alle ore 20 presso le sedi di Castelnovo Ne’ Monti e Villa Minozzo. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai Medici di Assistenza Primaria di partecipare a un corso di formazione e aggiornamento. Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica occorre contattare il nuovo numero provinciale 0522 – 29 00 01.

In occasione del Santo Patrono di Reggio Emilia ed Albinea, in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta operanti nei relativi comuni, venerdì 24 novembre, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero 0522-29 00 01.