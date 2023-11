Il Questore di Reggio Emilia consegna la Sciarpa Tricolore a due neo-funzionari della Polizia di Stato

Nella mattina di oggi il Questore di Reggio Emilia, Dott. Giuseppe Maggese, ha consegnato la Sciarpa Tricolore a due neo-funzionari della Polizia di Stato del ruolo direttivo, il Commissario della Polizia di Stato Andrea Gianferrari, attualmente in forza presso la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia, e il Commissario Nicola Di Lernia, attualmente in forza presso la Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia.

La consegna ha avuto luogo presso l’Ufficio del Questore all’interno della Caserma “Cialdini”, sede della Questura di Reggio Emilia, in video-collegamento con la Scuola Superiore di Polizia di Roma ove era presente il Capo della Polizia – Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Dopo una lunga e avvincente carriera all’interno della Polizia di Stato i due neo-funzionari hanno ricevuto la Sciarpa Tricolore, che assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

Ai due neo-funzionari vengono esternate le congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto e i migliori auguri per il proseguimento di carriera da parte del Questore Maggese e di tutta la Questura di Reggio Emilia.