Il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, al Crogiolo Marazzi il convegno/spettacolo “Sei Mia”

L’Associazione Non è Colpa Mia ha promosso il convegno/spettacolo “Sei Mia” che si terrà il 25 Novembre alle ore 18,30 presso il Crogiolo Marazzi, a Sassuolo in Via Radici in Monte n.70. L’evento è Patrocinato dal Comune di Sassuolo, da Lions Club Sassuolo, New Voices Distretto Lions 108Tb, dalla Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus e dall’Ospedale di Sassuolo.

È un evento culturale ed artistico sul tema della violenza contro le donne e fa parte delle iniziative dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che si svolgono in occasione del 25 Novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dal punto di vista culturale, l’evento ha lo scopo di analizzare la violenza sulle donne, sotto vari punti di vista: sociologico, giuridico, psicologico e mediatico soffermandosi in particolare sul linguaggio e la comunicazione.

Interverranno l’Avv. Elisabetta Aldovrandi, Garante Tutela Vittime di Reato della Regione Lombardia, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime; la Dott.ssa Stefania Malmusi, Responsabile di Struttura semplice di Ginecologia presso Nuovo Ospedale di Sassuolo, Consigliera presso Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena e Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità; il Dott. Mario Paternoster, V.Q.A. Dirigente Squadra Mobile della Questura di Modena.

Sarà presente anche Nina, una donna che porterà la sua testimonianza di coraggio nel denunciare ed iniziare una nuova vita.

L’evento sarà presentato e moderato dall’Avv. Angela Ninzoli e dall’Avv. Simona Fiandri.

Dal punto di vista artistico, Roberta Barra insieme alle attrici Francesca Romana Severi, Giulia Allegretti, Barbara Banella, Chiara Rovatti, Giovanna Benatti e Giovanna Rizzolo si esibiranno in una performance teatrale con monologhi originali, per sensibilizzare maggiormente l’attenzione del pubblico sul tema della violenza sulle donne.

Durante l’evento saranno venduti gadget prodotti dall’associazione e realizzati con le grafiche della calligrafa Martina Mammi, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Distrettuale Tina.

Per partecipare all’evento iscriversi alla mail: nonecolpamia.aps@gmail.com